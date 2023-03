Vozači ušli na zatvorene dionice: 'Sad ih u rizičnim uvjetima trebaju spašavati...'

Iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto zatvorene su autoceste zbog vremenskih neprilika koje su pogodile dijelove Hrvatske.

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) izvjestili su da su vozila isključena iz prometa te se nalaze na odmorištima i parking mjestima.

Unatoč zabranama za prometovanjem nekim dionicama, najmanje je 25 vozila ušlo na zatvorenu dionicu autoceste A1 kod tunela Sveti Rok i zapelo u snijegu.

Ekipe HAC-a trenutno su na terenu i pokušavaju doći do putnika koji su ostali zaglavljeni u snijegu, rekla je za Index Andrea Vrsaljko, voditeljica HAC-ove (Hrvatske autoceste) službe za odnose s javnošću.

"Nažalost, imamo ljude koji su probili zabranu i, bez obzira na sve, prošli. Sa sjevera ih je prošlo najmanje 15, a s juga deset. Trenutno se čisti i probija do ovih na sjeveru. Pokušat će ih vratiti do Svetog Roka, ali proći do juga se ne može. Ta dionica je od 7:30 zatvorena zbog bure, ne zbog snijega. S obzirom na to da je dionica zatvorena, snijeg koji pada se ne čisti. Zatvorena je i D1", rekla je i dodala da su automobili zapeli u snijegu.

Foto: HAC HAC

Ekipe HAC-a koje su na terenu očistit će sjeverni dio zatvorene dionice autoceste i pokušati vratiti automobile koji su zapeli u snijegu, potom će se prebaciti na putnike koji su zapeli na jugu. Iz HAC-a su poručili da ne znaju koliko će akcija spašavanja trajati.

"Apsolutno su vanredni uvjeti. Naši ljudi su sada na cesti, u vrlo rizičnim okolnostima, pomažu ljudima koji su se svjesno upustili u ovo", kaže Andrea Vrsaljko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz HAK-a su upozorili da je zbog zatvorenih cesta prema Dalmaciji veći broj vozila isključen iz prometa na odmorištima i parkiralištima te savjetuju da se ne kreće na put. Na cestama je mnogo vozila zimske službe, što usporava promet.