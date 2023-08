Ravnateljstvo zadarske Opće bolnice istražilo je okolnosti događaja o kojemu se u Hrvatskoj priča posljednjih dana, piše Novi list.

Podsjetimo, riječ je o fotografijama koje je objavio predsjednik županijskog SDP-a Jure Zubčić te priopćenju u kojem traži ostavku glavne sestre i ravnatelja te bolnice.

"Medicinske sestre tijekom radnog vremena objavljuju na društvenim mrežama kako se alkoholiziraju na radnom mjestu", između ostalog je napisao Zubčić.

O ovom slučaju očitovala se i Uprava bolnice koja je istaknula da su neugodno iznenađeni onime što su vidjeli.

"Opća bolnica Zadar će u žurnom roku provesti propisan postupak u svrhu utvrđenja svih činjenica i okolnosti navedenog događaja", poručili su.

Primijenit će se i odgovarajuće mjere kada se završi postupak. Uprava bolnice još je poručila da su medicinske sestre stup zdravstvene njege, kao i cijelog sustava, a ovakav nepromišljeni potez neće umanjiti njihovu važnost i doprinos u radu zadarske Opće bolnice.

Kako je rekao dr. Željko Čulina, ravnatelj ove zadarske bolnice, medicinskim su sestrama izrečene opomene i odluke o mjerama proslijedili su njihovu osnivaču Zadarskoj županiji i Ministarstvu zdravstva.

Povjerenstvo za unutarnji nadzor provelo je detalje ovoga postupka, a iznio ih je zamjenik ravnatelja zadarske Opće bolnice dr. Edi Karuc.

"Povjerenstvo za unutarnji nadzor utvrdilo je da je jedna od sestara imala rođendan i da su u to ime popile kap alkohola te da one dvije boce na slici koju je objavio predsjednik SDP-a ne oslikavaju pravo stanje jer je više bila riječ o zezanciji te su sestre sasvim normalno odradile svoju smjenu. Niti su pile, niti su se opile, već su, potaknute rođendanom jedne od njih i Danom domovinske zahvalnosti, jedna drugu počastile s kapi alkohola", pojasnio je Karuc i dodao da je bolnica to ne odobrava zbog čega i jesu poduzeli disciplinske mjere .

"Alkohol se ne smije konzumirati za vrijeme radnog vremena i na to smo morali reagirati sankcijama", kazao je zamjenik ravnatelja.

"Riječ je o vrlo ozbiljnim i vrijednim sestrama koje na poslu daju sve od sebe i koje su se počastile doslovno s kapi alkohola što, opet napominjem, nikako ne odobravamo, ali nam jednako tako nije ni drago da se zbog toga blati cijelu bolnicu, niti da se na ovom događaju zarađuju jeftini politički bodovi", poručio je Karuc.

