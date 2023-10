NAKNADA TROŠKOVA Zagreb će vratiti novce svima koji su sami gradili bokseve za smeće: Građani će dobiti do 75% iznosa troškova

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Za one bokseve koji su izgrađeni unutar vlastite katastarske čestice dobit će 75 posto tog iznosa, a oni koji su izgradili netipske bokseve dobit će do najviše 50 posto navedenih iznosa. Cijene izgradnje bokseva variraju, no one su do sad iznosile između nešto više od 3000 eura pa sve do 10.000 eura