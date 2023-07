Zagrebačka ljetna špica seli na Savu: Uskoro latino partiji, plesnjaci i koncerti kraj Hendrixovog mosta

Srpanjske temperature, dugi ljetni dani i tople večeri, znače samo jedno - Green River Festival i ove godine otvara svoja vrata. Zagrebačka ljetna špica seli se na Savu gdje će se održati mnoštvo besplatnih raznolikih programa, koncerata, gastronomskih doživljaja i radionica.

Već četvrtu godinu zaredom Zagreb se nastoji vratiti druženju i aktivnosti uz svoju Savu baš kao što to čine mnogi europski gradovi uz rijeke. Stoga će se Green River Festival održati od 12. srpnja do 1. listopada na nasipu kod Hendrixovog mosta, izvijestio je organizator, odnosno Udruga Priroda za sve.

Kako su pojasnili, njihov je cilj oživjeti savsko kupalište i sunčalište s poznatim Babinjakom koje je nekada bilo špica zagrebačkog ljeta. Radno vrijeme festivala je od ponedjeljka do četvrtka od 18 sati do ponoći, petkom od 17 sati do 2 sata ujutro, subotom od 15 sati do 2 sata ujutro te nedjeljom od 10 sati do ponoći.

Ovaj ljetni festival poznat je i kao najzeleniji festival jer reupotrebljava prošlost, reducira sadašnjost i reciklira budućnost. Posjetitelje će na Savi dočekati plaža sa solarnim tuševima i ležaljkama te mnoštvo interaktivnih radionica, predavanja, kazališta, izvedbi, kvizova, igraonica, ali i brojne društvene i sportske igre.

Između ostalog, kupalište će oživjeti uz plesnjake i latino party, poeziju, glazbeni program i glazbeno književne večeri jer je cilj organizatora, kako su istaknuli, spojiti jučer, danas i sutra. Srijeda će biti posebno rezervirana za ženski kružok na kojemu će gošće biti mnoge inspirativne, popularne i snažne žene.

Birat će se i Miss Save i savski Tarzan, a na Ribičkoj večeri kušat će se šaran na rašljama. Som Jura, škvadra i lopoči svijetle u mraku zahvaljujući solarnoj energiji i panelima, a kao glavne festivalske atrakcije mamit će posjetitelje na druženje uz rijeku Savu.

Vruće ljetne večeri začinit će se i gledanjem filmova pod zvijezdama jer ove godine najboljim filmskim poslasticama časte Zagreb film festival, Motovun Film Festival, Anima Fest i Tour Film Festival. Izložba "Zagreb u Razglednici", u suradnji s Muzejom grada Zagreba, prikazat će motive nekadašnjeg kupališta. Kutak namijenjen kreativcima i umjetnicima - ART BAZAR, gdje će moći svakoga vikenda izlagati i prodavati svoje radove.

Tu je i prava gastronomska priča, kao i brojna osvježenja. Organiziran je i poseban program namijenjen najmlađima. Osim u radionicama i predstavama, posjetitelji će moći provjeriti svoje vještina i u brojnim sportovima.

