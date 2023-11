Zagrebački beskućnici održali mirni prosvjed: 'U Zagrebu nas je 1000, a prihvatilišta imaju 200 kreveta'

Mirni prosvjed "Klupa nije krevet" u organizaciji inicijative "Od srca do srca" i Humanitarne udruge "Fajter" održao se u četvrtak pred zagrebačkom Gradskom skupštinom jer Grad Zagreb, kako kažu, nije osigurao trajno prenoćište za beskućnike koje su zatražili u listopadu.

Prvi mirni prosvjed pod nazivom "Nemamo više vremena" organiziran je na Svjetski dan beskućnika, 10. listopada, gdje je od zagrebačke Gradske uprave i Vlade zatraženo osiguravanje trajnog, cjelogodišnjeg prenoćišta za beskućnike s 30 kreveta za muškarce i pet kreveta za žene.

Okvirni rok za ispunjenje zahtjeva koji je tada postavljen bio je 1. studeni, a upućen je i zahtjev Vladi za izmjenu zakonskih propisa u vezi s beskućništvom.

Na području Grada Zagreba je oko 1 000 beskućnika na dva prihvatilišta s oko 200 kreveta, kazao je Hini predsjednik Humanitarne udruge "Fajter" Mile Mrvalj.

Jedno je prihvatilište u Velikoj Kosnici, a drugo u Jukićevoj ulici. To nije dovoljno, naglasio je Mrvalj pojašnjavajući da trajno prenoćište podrazumijeva mjesto gdje beskućnici mogu doći prespavati, istuširati se, oprati rublje, ujutro popiti kavu i otići.

"Grad Zagreb - ako ima 7 000 napuštenih prostora - to nije neka investicija, za to ne trebaju veliki elaborati ni doktorske disertacije. Dakle, jedan prostor od 30 kreveta za muškarce plus 5 za žene, zar je to mudrost, zar je to problem? A spašava život", ustvrdio je Mrvalj. Brine ga i što je sve veći broj starijih građana i umirovljenika u riziku od ekstremnog siromaštva.

Trajno prenoćište imaju Pula, Čakovec, Rijeka, rekla je Hini koordinatorica facebook inicijative "Od srca do srca" Vesna Ribarić.

Problem je s prihvatilištima u Zagrebu to što u njih idu ljudi s uputnicom centra za socijalnu skrb. "Uputnica se u pravilu daje samo onima koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba iako Zakon o socijalnoj skrbi ne kaže tako", tvrdi Ribarić i kaže da su beskućnici i sve lošijeg zdravstvenog stanja, a velik broj njih ima i gangrene.

Ako se situacija s prenoćištem ne riješi, organizatori su najavili da sljedeći prosvjed planiraju za otprilike 30 dana i da će nastaviti s mirnim prosvjedima dok organizatori ne dobiju reakciju od Grada.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši beskućnik s prosvjeda: 'Ako vidite nekog na cesti, obucite ga i nahranite. Nemojte davati novac, kupit će alkohol ili drogu'