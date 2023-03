Zagrebački student opet u hrani našao crva! Za Danas.hr tvrdi: 'Nije mi to prvi put, stalno na nešto naiđem'

U Restoranu Savska zagrebačkog Studentskog centra student je u juhi pronašao crva. Svoj je obrok fotografirao i podijelio na studentskim društvenim mrežama, a onda i za Danas.hr opisao slučaj.

Student 4. godine Muzičke akademije u Zagrebu navodi kako životinjicu u početku nije ni primijetio.

"Bio sam gladan pa sam odmah počeo jesti, ali sam primijetio crva", kaže. Nakon toga je otišao do obližnjeg zaposlenika studentske menze koji je na njegovu izjavu o pronalasku neželjene životinje ostao zapanjen.

"Kako je to moguće", bilo je pitanje zaposlenika Restorana u Savskoj te su oni zajedno otišli do šefa kuhinje i s ostalim kuharima debatirali je li se u studentovoj hrani doista našao crv. Unatoč skepticizmu, jedan od kuhara je potvrdio da se radi o crvu te pretpostavio da je za to kriv proizvođač.

Student je pojasnio da je zaposlenicima menze bilo neugodno. "Rekli su mi da uzmem neku voćku u zamjenu, ali mi nije bilo ni do kakve hrane nakon ovog", govori.

No, dodaje kako to nije prvi put da je u hranu našao nešto čemu tamo nije bilo mjesto.

"Nije mi to prvi put. 4 godine studiram i svakih pola godine na nešto naiđem", pojašnjava zagrebački student i dodaje kako je nalazio crve, većinom u zelenoj hranu, a jednom je u blitvi našao ogromnu gusjenicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog toga izbjegava odlazak u studentsku menzu, a svojim kolegicama i kolegama poručuje da paze što jedu.

"Treba biti oprezan kad se jede u menzi jer je hrana loše kvalitete", poručio je, ali i dodao da mu je žao zaposlenika zagrebačkih studentskih menza. Ipak, smatra i kako su zagrebački studentski restorani kvalitetno najgori u usporedbi s ostatkom Hrvatske.

"Žao mi je kuhara i zaposlenika jer je vjerojatno do loše kvalitete hrane", istaknuo je i dodao: "U Zagrebu su menze najlošije. Jeo sam više puta u Splitu i tamo je super, a prijatelji su rekli da je svugdje drugdje bolje - Osijeku, Rijeci i Puli".

Ravnatelj Studentskog centra Mirko Bošnjak za Danas.hr je potvrdio kako je nakon studentove žalbe u studentsku menzu hitno poslana inspekcija koja će utvrditi u čemu je točno riječ. Je li uzrok crva u hrani greška proizvođača ili neka druga, pita se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Inspekcija je u tijeku", rekao je Bošnjak te dodao da će studentu biti vraćen novac za hranu koju je platio, a u kojoj se našla nepoželjna životinja.

Podsjetimo, u studenom prošle godine nakon objavljene fotografije s crvima u hrani nastala je lavina drugih studentskih fotografija i žalbi na kvalitetu hrane koja se nudi studentima. Tako je u mnogim žalbama navedeno da su osim crva, studenti u svojoj hranu s godinama nalazili kamenčiće, kosu, pa čak i kovanice.

Ravnatelj SC poručio da će SC nakon inspekcije poslati izvještaj o današnjem događaju.