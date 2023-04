Drveno proširenje balkona jedne Zagrepčanke, skinuto je, doznajemo.

Naime, nakon što se fotografija počela dijeliti društvenim mrežama, ženi je na vrata pokucala inspekcija. No, prije nego su došli, žena je balkon uklonila.

Inače, proširila ga je umirovljenica i to za pola metra. Riječ je o balkonu stana u kojem živi već 50 godina. Ipak, da to nije smjela učiniti misle susjedi. Kažu da su majstori to izgradili za par dana pa očekuju da se jednakom brzinom balkon i ukloni.

Ovako sada izgleda:

Foto: RTL RTL