Zagužvalo se ispred ureda MUP-a u Novom Zagrebu: 'Ljudi čekaju u redu već od 4:30'

Izgleda da posljednjih dana nipošto nije dosadno onima koji su krenuli u pohode upravnih poslova za strance na novoj lokaciji u Remetinečkom gaju u Novom Zagrebu. Društvenim mrežama kruže fotografije redova građana koji su došli izraditi ili preuzeti svoju iskaznicu. Takva se proširila i u jednoj Facebook grupi koja okuplja ljude sa svih strana svijeta koji su u Zagreb došli živjeti i raditi.

Kako je u objavi napisao korisnik, ljudi se počinju okupljati oko četiri sata ujutro, a u 7:30 iz ureda počinju dijeliti žetone. Stavljaju i nove obavijesti o otvaranju poslovnice i odvojenim redovima za one koji žele podići svoju iskaznicu i one koji žele podnijeti zahtjev za novu. Radno je vrijeme tog ureda od 8 sati do 14 sati prema službenoj obavijesti Policijske uprave zagrebačke.

"Kada počnu dijeliti žetone, nastaje kaos", napisao je korisnik i dodao da su žetoni podijeljeni u dvije boje. Plava je za one koji žele preuzeti svoje iskaznice, a crvena za one koji žele podnijeti zahtjev za izradu nove. Poručio je da žetoni i nemaju toliko smisla s obzirom da ne poštuju svi red pokušavajući obaviti posao što je prije moguće.

Drugi se korisnici u komentarima pitaju zašto su tolike gužve i postoji li online mogućnost.

"Ponesi stolicu", našalio se jedan korisnik.

"Prilično uzbudljivo", dodao je drugi.

O cijeloj smo situaciji kontaktirali i PU zagrebačku iz koje su nam odgovorili da je zgrada zagrebačke policije u Petrinjskoj 30 nakon potresa 2020. pretrpjela oštećenja zbog čega je potrebna njezina cjelovita obnova. Prije početka radova morali su zgradu osloboditi od osoba i stvari, a u druge poslovne prostore preseliti poslove ne samo one vezano za strance, nego i poslove prijavništva i izdavanja isprava hrvatskim državljanima.

Dodaju da su stoga i poslovi koji se odnose na kretanje, boravak i rad stranaca, kao i izdavanje biometrijskih iskaznica, u ožujku ove godine preseljeni na adresu Remetinečki gaj 13. Dodaju da je uz otegotne okolnosti preseljenja riječ o posljedicama objektivnih okolnosti na koje se ne može uvijek utjecati.

"Svakako, ulažemo napore u smislu interne reorganizacije rada te poduzimamo razne mjere kako bismo bili efikasniji, obzirom da je nemoguće predvidjeti broj stranaka koje nam se dnevno obraćaju u svrhu rješavanja njihovih zahtjeva, to nažalost nismo uvijek u mogućnosti", napisali su iz PU zagrebačke.

"Svjesni smo da unatoč velikom broju zahtjeva koji se kontinuirano obrađuju, ponekad dolazi do većih gužvi budući da se ne može utjecati na broj građana koji su se odlučili u određenom trenutku (čak i u odnosu na predviđeno ili izmijenjeno radno vrijeme) ili na određeni dan doći podnijeti zahtjev za rješavanje statusnih pitanja", dodali su.

Poručili su da će u sljedećem razdoblju osluškivati potrebe građana da bi bili maksimalno dostupni i učinkoviti unatoč, kako su napisali, objektivnim razlozima koji obuhvaćaju najprije broj zaposlenika i broj građana koji im se obraćaju.