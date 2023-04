Završio štrajk splitske Čistoće: Komunalci izlaze na teren, dogovorili se s gradskom vlasti

Završio je štrajk splitske Čistoće, postignut je dogovor komunalaca i gradske vlasti.

Gradonačelnik Ivica Puljak poručio je da je financijski okvir isti kao onaj koji su nudili i ranije, ali i da je raspodjela drugačija.

"Danas je bilo više razgovora na koji način će se ti novci raspodijelit, radnici su htjeli ovako, a nama je zapravo svejedno", rekao je splitski gradonačelnik i dodao da inflatorni dodatak nisu dogovorili.

Podsjetimo, točno u 5:30 splitska Čistoća krenula je u štrajk, a od ranog jutra pred komunalnom tvrtkom bili su i gradonačelnik Ivica Puljak i dogradonačelnik Bojan Ivošević.

Među gradskom vlasti i komunlacima su se povisivali tonovi, a kada je jedan kamion pokušavao izaći iz prostora Čistoće, sindikalist Jadrić ga je zaustavio i u tom trenutku mu je prišao Ivošević koji ga je upozorio da se makne. Situacija je zaiskrila, a nedugo nakon toga dogradonačelnik se obratio medijima. Rekao je da ga je tek upozorio da se nezakonito ponaša jer nema pravo blokirati kamion:

"Sindikalni povjerenik zloupotrijebio je svoju ulogu, blokirao one ljude koji bi htjeli raditi, radi nezakonite stvari, brani da ti ljudi zarađuju za kruh zbog neke svoje borbe za fotelju. Naime, on je bio jedan od kandidata na natječaju direktora firme i nije bio izabran. Očito ne može više prosuđivati, on želi radnicima Čistoće koji svaki dan zarađuju za svoj kruh blokirati mogućnost rada", rekao je.