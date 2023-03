Zbog utakmice visokog rizika Dinama i Hajduka na snazi posebna regulacija prometa. MUP objavio upute

Današnjau utakmicu između Dinama i Hajduka koja počinje na stadionu Maksimir u 15 sati, MUP je istaknuo kao utakmicu visokog rizika.

Policija će iz tog razloga tijekom cijelog dana poduzimati mjere opreza i osiguranja, a prije i nakon utakmice promet će biti posebno reguliran do ponoći.

Ulazi u stadion Maksimir bit će otvoreni od 13 sati te se preporučuje korištenje javnog prijevoza radi izbjegavanja gužve.

Za sav promet od šest sati biti će zatvoreno parkiralište od skulpture "Bacač diska" do zapadnog parkirališta stadiona Maksimir, servisna cesta od Budakove ulice i nekadašnje tržnice Borongaj do bazenskog kompleksa Svetice odnosno do zapadnog parkirališta gradskog stadiona Maksimir, parkiralište nekadašnje tržnice Borongaj i poligon za obuku vozača, osim za vozila s akreditacijom organizatora i organiziranog dolaska navijača, Hitrecova ulica i parkiralište na Hitrecovoj ulici, parkiralište kod bazenskog kompleksa Svetice, parkiralište ispred zapadne tribine gradskog stadiona Maksimir osim za vozila s akreditacijom organizatora te zapadno parkiralište Ekonomskog fakulteta Zagreb na Trgu J. F. Kennedya.

Prihvat gostujućih navijača predviđen je od 10: 30 sati, a oni koji stignu do 12 sati bit će pravovremeno prepraćeni do tzv."sterilne zone" stadiona Maksimir.

Parkiralište za gostujuće navijače organizirano je na prostoru poligona za obuku vozača na Borongaju i na prostoru tržnice Borongaj.

Policija će prije, za vrijeme i nakon utakmice snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.