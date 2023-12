Zagrebačka policija priopćila je da se zbog nedjeljne atletske utrke zatvara za sav promet Radnička cesta od raskrižja s Ulicom grada Vukovara do raskrižja s Ulicom Marina Držića od 8 do 15 sati, dok će ostale prometnice u širem središtu grada biti zatvorene od 11,50 do 13,30 sati.

Trasa utrke „Zagreb Advent Run 2023.“postavljena je u užem središtu Zagreba pa policija moli građane i vozače da u vremenu zabrane po mogućnosti izbjegavaju dolazak vozilima, kao i za razumijevanje i strpljenje te poštivanje uputa policijskih službenika i redara uz poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije. Utrka počinje u nedjelju u 10 sati te se održava u dvije etape, odnosno na pet I deset kilometara, a organizator očekuje oko 4200 natjecatelja.

