"To se više ne može opisati, sve je eskaliralo još u lipnju kada smo na Črnomercu vidjeli beskućnika kojem ispadaju crvi iz rane na nozi. Po onim ljetnim vrućinama beskućnici su i padali su u nesvijest od dehidracije, cijelu noć dobivala sam poruke i dojave gdje su. Prestrašno je to i boli me, a posebno me pogodio slučaj čovjeka koji je spavao u parku iza nekadašnje tržnice u Branimirovoj. Dok je spavao, jedna gospođa je dozvolila da njezin pas urinira po njegovim stvarima. Njegovo dostojanstvo tada je narušeno do kraja", mučna je to ispovijest Vesne Ribarić, poznate zagrebačke humanitarke koju već odavno znaju po njenoj posvećenosti problemu beskućnika u Zagrebu.

Ona svakodnevno ide prema ljudima iz sjene, kako ih često zove. Ona im redovito zna imena, njihovu prošlost, znaju i oni nju pa često od nje traže savjete, upute kako doći do neke pomoći. Nastavila je mučnu priču o čovjeku iz parka iza nekadašnje tržnice.

"Sve što je imao bila je torbica koju je nosio ovješenu oko vrata, istu majicu nosio je ne znam koliko dugo, a prošli tjedan vidjela ga je kako spava na klupi na Glavnom kolodvoru", govori nam Vesna.

Foto: Privatni album/Sanjin Strukić/Pixsell Privatni album/Sanjin Strukić/Pixsell

U istom parku spavao je i beskućnik navodno porijeklom iz Bugarske, za njega kaže da je "pravi skitnica". "Djed je to, dekicom pokriven već mjesecima u tom parku. Našla sam ženu da mu poreže nokte, da ga obučemo i da ode kući prema Bugarskoj. A onda sam primila dojavu da je legao ispod podvožnjaka kod Autobusnog kolodvora. Došla sam i pitala što radi, a on je rekao: 'Ne mogu više'. Policija ga je odvela. Bila je to pretužna slika", ispovijeda se Vesna.

U svom obilasku terena kaže da sve više susreće ljudi koji dolaze iz Slavonije i Like, traže bolji život, posao, pa se po putu izgube, ne snađu se, nemaju ni posao, ostaje im samo cesta. "Dečki iz Slavonije kažu barem u Zagrebu mogu skupljati boce i zaraditi. To nije grijeh nego njegovo pravo, da se bore za svoj život", kaže nam.

I nisu to samo klupe njihovi ležajevi, jedan od posebnih slučajeva koji ju je izuo iz cipela bio je beskućnika koji je spavao u grmu, potpuno zaštićen granama, nevidljiv u zelenilu.

Grm u kojem je spavao beskućnik u Zagrebu Foto: Privalni album Vesna Ribarić Grm u kojem je spavao beskućnik u Zagrebu Privalni album Vesna Ribarić

Neke su priče posebno teške jer su na cesti i žene.

"Bila je tu i trudnica, pobjegla je od nasilnika i završila na cesti. Mi smo se brinuli o njoj, završila je u bolnici i rodila, upućivali smo je što da radi, našli joj kolica za dijete… Kad je rodila uzeo ju je na smještaj beskućnik koji se snašao i počeo raditi. A onda je ona nestala, bebu su preuzeli i zbrinuli u dom za nezbrinutu djecu", niže Vesna teške priče s terena.

'Lice kraj lokomotive'

Ona već godinama uporno prikuplja humanitarnu pomoć, od hrane koja se ne može pokvariti, do potrepština kao što su donje rublje, vlažne maramice i dijeli ih. Postala je prepoznatljivo lice kraj Glavnog kolodvora i lokomotive gdje beskućnici, ali i oni na rubu egzistencije, dolaze po svoje paketiće pomoći. Domeće da je donacija sve manje, tvrdi da ona sama ponekad daje svoje novce kako bi skupila za hranu i dala ljudima.

Sve ovo radi volonterski, okuplja na Facebook stranici ljude dobre volje i volontere u grupi "Od srca do srca za beskućnike i potrebite" gdje redovito objavljuje šokantne slike i priče ljudi koji su često bez osobnih dokumenata, izgubljeni, bespomoćni i kraj kojih Zagrepčani jednostavno prolaze.



Nastavlja nizati da su ljudi po mostovima, da čak nije bitno ni zašto jer malo tko od njih bira biti na cesti, odnosno malo kome je to stil života. "Neki su prošli ratišta, imaju PTS, drugima se obitelj raspala, sjele su ovrhe, COVID je napravio svoje. Cijeli je niz uzroka, ali mi moramo djelovati sada", govori nam.

Već odavno pokušava animirati gradske i državne strukture da se napravi nešto po pitanju beskućnika, da se pomogne i zato će u utorak, 10. listopada, održati prosvjed u suradnji s udrugom "Fajter" i Milom Mrvaljem. Prosvjedovat će u 18:30 sati ispred stare lokomotive na Glavnom kolodvoru pod sloganom "Klupa nije krevet".

Želim tim protestnim potezom poslati dva zahtjeva - prvo prema državi da uredi zakonske okvire zbog kojih beskućnici ne mogu riješiti svoje statuse. Drugi je zahtjev prema Gradu Zagrebu da čim prije u zapadnom dijelu grada otvori prenoćište s oko 30 ležajeva i to s najmanje pet ležaja za žene.

Foto:

Ipak, domaće da je njene vapaje i uporne objave o beskućnicima ipak neko čuo. "Osobno me pozvao ministar branitelja Tomo Medved i razgovarali smo o problemu beskućnika branitelja. Dogovoreno je da se u Parku Stara Trešnjevka žurno rješavaju njihovi statusi i pruži pomoć, kao i smještaj te su čak određeni ljudi koji će se time baviti", kaže Vesna Ribarić.

