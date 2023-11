Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić na njihove su nastupe ostali bez teksta, pustili suzu, zapljeskali i podijelili pregršt komplimenata te im poručiti kako baš svatko od njih može postati pobjednik i novi hrvatski superstar!

''Ovaj dio familije ide dalje! Bit će vam sve teže i nama će biti sve teže Samo gledajte pozitivno na život, na svoj talent i budite jako uporni u bilo čemu što u životu radite. I slijedite svoj san, slijedite svoj trenutak. I nikad se nemojte prestati boriti'', poručio im je Tonči Huljić nakon što su doznali da prolaze dalje.

Ovo je najboljih 12 kandidata koji su se plasirali u emisije uživo!

Toni Perusco (26), Labin

Toni je mladi glazbenik koji u slobodno vrijeme radi kao konobar. Gitaru je krenuo samostalno učiti svirati pred pet godina, a pjevati prije tri godine. Zajedno s prijateljima osnovao je bend "The Restless Sea" te su upravo završili sa snimanjem drugog albuma. Ističe kako u karijeri nikad ne bi izvodio neku skladbu koja prenosi poruku s kojom se ne slaže. Kao performera jedinstvenim ga čini njegova energija tijekom live nastupa. ''Sex, drugs and rock&roll'', priča, predrasuda je koja često prati rokere, no njegove kolege iz benda i on ''sviraju iz ljubavi i to ih hrani''. Glazbom je bio okružen čitav život, a kaže kako s tatine strane obitelji ima dosta glazbenika – od violinista do gitarista i basista...

''Prije tri godine sam osjetio da je glazba moj poziv, ovo je poruka za mene, za moje prijatelje, moj bend i gledatelje – samo je nebo granica!''

Dino Miklaužić (18), Hum na Sutli

Dino je učenik srednje škole u Krapini, a ističe kako smatra da mu ''glazba teče niz vene''. Njegove druge dvije velike ljubavi su košarka i nogomet. Dino svira gitaru i klavir, a gledatelji RTL-a pamte ga kao pobjednika druge sezone dječjeg glazbenog showa Zvjezdice. U show se odlučio prijaviti kako bi se zabavio i proveo vrijeme s ljudima kojima je glazba strast, baš kao što je i njemu. Za pet godina vidi se u studiju kako stvara svoje pjesme. Ističe kako se zbog karijere nikad ne bi mijenjao te da glazba mora dolaziti izravno iz srca.

''Stvarno nisam mislio da ću dogurati ovako daleko!''

Petar Šegedin (18), Korčula

Petar dolazi iz Žrnova, trenutno radi u restoranu, no na prvom mu je mjestu glazba, a pjeva i u klapi. Veliku ulogu u njegovom životu ima otac koji ga potiče na bavljenje glazbom, a piše i pjesme za njega. Petar je završio osnovnu glazbenu školu, piše pjesme, svira čak 11 instrumenata, no kako kaže, najbolje mu ide klavir. Petar sebe opisuje kao snalažljivu, brižnu i osjećajnu osobu. Odlučio se okušati u Superstaru zbog odličnog provoda i upoznavanja novih ljudi. Za pet godina vidi se kao profesor u glazbenoj školi, a volio bi snimiti duet s Petrom Grašom.

''Jako sam sretan, puno mi ovo znači, velika motivacija... U životu bih se volio baviti glazbom i nadam se da ću to uspjeti''.

Hana Ivković (17), Sinj

Hana je učenica srednje strukovne škole u Sinju. Prijavom u 'Superstar' iznenadile su je prijateljice, a kaže kako se sama možda nikad ne bi usudila doći i stati pred žiri. Već od prve audicije oduševila je izvedbom Tome Zdravkovića i njegove pjesme 'Za Ljiljanu', a Tonči Huljić je njezinu obitelj i prijatelje pozvao u studio kako bi je slušali i dali joj podršku. Glazbom se amaterski bavi od malena, a pohađa i satove pjevanja. Na njezinom repertoaru u showu našle su se uglavnom domaće pjesme, a svaka je njezina izvedba bila iznimno emotivna. U budućnosti bi se voljela baviti pjevanjem jer joj je to najveći san.

''Osjećam se jako uzbuđeno i nadam se najboljem!''

Ivan Vidović (26), Zadar

Zadranin Ivan, umjetničkog imena Eyevan, diplomirao je poslovnu ekonomiju, no već je godinama potpuno posvećen glazbi. Svira gitaru, pjeva, piše svoje pjesme. Svira i po restoranima, ali i na ulici. Upravo iskustvo uličnog sviranja mu je najdraže. Pjesme piše i producira aktivno već skoro tri godine, a inspiraciju za tekstove i melodije pronalazi svakog dana u vlastitom životu i bližnjima. Objavio je već 20-ak svojih pjesama. Velika inspiracija Ivanu je i vjera u kojoj je našao spas. Za pet godina vidi se na pozornici, u studiju i doma sa svojom obitelji, a volio bi snimiti duet s Edom Sheeranom.

''Trudit ću se da osvojim ovaj show. Ali ako i ne osvojim, i dalje ću raditi svoje pjesme, producirati i nadam se da će se slušateljima svidjeti ono što radim''.

Anatalia Filimone Kević Zandamela (18), Drniš

Anatalia je učenica Srednje tehničke prometne škole u Splitu, a priznala je da joj je san pjevati u glazbenom showu. U slobodno vrijeme bavi se društvenim mrežama i snima za TikTok, na kojem ima 92 tisuće pratitelja! Najveća podrška u životu su joj obitelj i prijatelji. Za sebe kaže da je osjećajna, znatiželjna, avanturistica i hrabra. U budućnosti se vidi u glazbi, a u Superstar se prijavila kako bi stekla nova iskustva i poznanstva te radila ono što najviše voli – pjevala! Voljela bi snimiti duet s Voyageom, Mijom Negovetić, Jelenom Rozgom ili Severinom.

''Želim doći do finala i stvarno mislim da sam talentirana, mnogo ljudi mi to kaže i to mi jako puno znači''.

Luka Veljković (20), Olten (Švicarska)

Luka je zaposlen kao ekonomist, a u slobodno vrijeme bavi se glazbom te se obožava družiti s prijateljima. Pjeva i pleše otkad zna za sebe, a od ranog djetinjstva uzori su mu bile velike glazbene zvijezde. Omiljeni izvođači su mu Ariana Grande, BTS, BLACKPINK. Luka se već okušao i u njemačkoj verziji Superstara gdje je ušao u uži izbor kandidata. Iako je rođen u Švicarskoj, Lukina majka je rođena u Zagrebu pa je uvelike vezan uz Hrvatsku. Ističe da bi se rado preselio u Lijepu Našu ako bi mu to pridonijelo razvitku glazbene karijere, a našu zemlju volio bi predstavljati i na Eurosongu. U budućnosti se vidi kao glazbenik koji stvara svoje pjesme punim srcem i nastupa na raznim pozornicama.

''Ja ću biti novi hrvatski superstar. To želim najviše na cijelome svijetu i to ću i uspjeti''.

Mia Ribić (18), Cetingrad

Svoje mjesto u emisijama uživo zaslužila je i megatalentirana Mia, peterostruka prvakinja Hrvatske u motocrossu, i to u muškoj kategoriji! Zbog nje su se u tom sportu čak mijenjala i pravila, iza nje su odvožene utrke svjetskog i europskog prvenstva, a sve je počelo u ranom djetinjstvu, zahvaljujući ocu, bivšem vozaču. Mia je učenica zagrebačke Sportske gimnazije, a usklađivanje brojnih obaveza, kaže, ponekad zna biti izazovno. Kaže kako glazba u njoj jednostavno živi, svira i gitaru, a sudjelovanje u showu prvo joj je glazbeno iskustvo u životu. Najveći glazbeni uzor joj je pop zvijezda Shawn Mendes. Njezina najveća neostvarena glazbena želja je stati na pozornicu i slušati publiku kako pjeva tekst pjesme koju je sama napisala, ali i biti u najboljih pet vozačica motocrossa na svijetu.

''Presretna sam i uzbuđena! Žiri mi je podrška, dobila sam komplimente, daju mi vjetar u leđa i jako sam motivirana da pokažem što znam''.

David Amaro (30), Jesenice (Slovenija)

David se glazbom počeo baviti još tijekom osnovne škole. Gotovo sedam godina živio je u Manchesteru pa je glazbu u tom periodu bio primoran nakratko i napustiti, no ona je, kako ističe, ponovno našla put do njega. U Sloveniji je David poznato glazbeno ime s izdanim singlovima i albumom, a nastupio je i na brojnim festivalima u domovini i inozemstvu te u jednom slovenskom televizijskom showu. David radi na radijskoj postaji te vodi tjednu glazbenu ljestvicu, a snima i videa za YouTube u kojima su mu gosti slavne osobe iz Slovenije. U 'Superstar' je, ističe, ušao bez očekivanja, jednostavno je osjetio da je vrijeme za novi izazov u njegovoj karijeri i da može pronaći mjesto na glazbenom nebu.

''Došao sam do ove faze i drago mi je da još uvijek osjećam tremu i da me taj uspjeh nije pogodio u glavu. To znači da ima još prostora za dokazivanje''.

Lana Mandarić (22), Zagreb

Ovu studenticu psihologije gledatelji RTL-a pamte kao sudionicu showa Zvjezdice, a to joj je, kako kaže, jedno od najljepših sjećanja iz djetinjstva i period u kojem je shvatila koliko se dobro osjeća na pozornici. U Superstar se prijavila jer je osjetila da je sada pravi trenutak da svoj talent predstavi široj javnosti, a očekuje da će ljudi prepoznati koliko uživa u glazbi i da će ih svojom emocijom uspjeti dotaknuti. Lanini glazbeni uzori su raznoliki, od Princea, grupe Queen i Taylor Swift, pa sve do Dine Dvornika i Konstrakte, a u izvedbama posebno voli osjetiti strast i iznimnu predanost izvođača, nešto

što će je dirnuti te ne smije biti svakodnevno i prosječno. Sebe opisuje kao jednostavnu curu iz zagrebačkog kvarta koja uživa u glazbi cijeli svoj život.

''Ponosna sam na sebe. Jako sam sretna ovim ishodom i jako sam sretna da vidim što će se dalje dogoditi''.

Vanessa Kralj (23), Leibnitz (Austrija)

Vanessa studira engleski jezik, psihologiju i filozofiju. Svira klavir, a svoju kreativnost iskazuje i pisanjem tekstova i glazbe. Sebe opisuje kao osobu koja se većinu vremena smije, vrlo harmoničnu i discipliniranu, a kad nešto želi, za to se i bori. Na društvene mreže često objavljuje covere dragih pjesama, a vrata hrvatskoj glazbi otvorio joj je dečko. Omiljeni hrvatski glazbenici su joj Gibonni, Petar Grašo, Tereza Kesovija, Tony Cetinski te grupe Prljavo Kazalište i Parni valjak. U show se prijavila jer voli izazove te zato što konačno ljudima želi pokazati svoj talent. U budućnosti želi biti uspješna pjevačica, koja je zadovoljna svojom glazbom i uveseljava ljude koji se mogu poistovjetiti s njezinim pjesmama.

''Tako daleko sam došla.. Cilj mi je da postanem superstar, i znam da to mogu''.

Andrea Jelonjić (27), Zagreb

Zagrepčanka Andrea završila je ekonomiju, smjer marketing, te radi u struci, a bavi se i glazbom te nastupa po kafićima i restoranima. Dugi niz godina svirala je violinu, a prije tri godine, za vrijeme pandemije, sama je naučila svirati gitaru i krenula po gažama. Piše vlastite pjesme koje i uglazbljuje, a ove je godine snimila prvu pjesmu i spot. To joj je, kako ističe, dokazalo da se upornost isplati i da može ostvariti sve svoje snove. Svojim glasom želi doći do šire publike jer se u budućnosti želi baviti glazbom na višem nivou. Pozitivnog je duha, vedra i uvijek spremna na nove izazove. Voljela bi duet sa Zembom Latifom.

''Došla sam pjevati, zabaviti se, dosad sam to uspjela, nadam se da ću i dalje!''

Prva 'Superstar' emisija uživo na rasporedu je već u subotu od 20.15 sati na RTL-u!