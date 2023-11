Hana Ivković, Andrea Jelonjić, Vanessa Kralj, Mia Ribić, Petar Šegedin, Ivan Vidović Eyevan, Dino Miklaužić i Toni Peruško izborili su polufinale 'Superstara'.

Odbrojavanje do treće epizode 'Superstara' uživo već je počelo, uskoro će se ekipa ovih talentiranih mladih ljudi boriti za prolazak u prestižno finale - čime će biti korak bliže osvajanju titule 'Superstara' kao i nagradi od 50 tisuća eura.

Žiri sastavljen od Severine, Tončija Huljića, Filipa Miletića i Nike Turković doveo ih je do posljednje faze recalla, a otad pa do danas životi kandidata uvelike su se promijenili. "Otkako sam se prijavila na 'Superstar', upoznala sam divne ljude, dobila puno podrške od publike i napredovala sam u glazbenom smislu. Finale se bliži, no nastojim o njemu ne razmišljati, već sam fokusirana na idući nastup i nadam se da ću ga dobro izvesti. I naravno, imati i dalje podršku publike, ipak oni odlučuju o finalistima", komentirala je Hana Ivković.

Andrea Jelonjić, pak, ima više prilika za suradnju i angažmane u glazbenom svijetu. "Kako sam se već prije 'Superstara' bavila gažama, došlo je nakon showa do prepoznatljivosti u toj sferi, otvaraju se nove prilike za suradnjama i angažmanima kojima se iznimno veselim", otkrila je Jelonjić i dodala da je atmosfera odlična, baš kao i dosad.

'Superstar' je, pak, Toniju Perušku donio veliku životnu prekretnicu. "'Superstar' je bio točno ono što mi je trebalo da donesem odluku o preseljenju u Zagreb. 2019. godine shvatio sam da se želim baviti glazbom i od tada je ona moj glavni fokus. Pola godine nakon toga prijatelj i ja složili smo moj prvi autorski band i podigli ga na noge, ali meni to nije bilo dovoljno jer sam htio više svirati nego što su dečki mogli. 'Superstar' je bio moj znak da trebam doći u Zagreb i početi ispočetka, na mjestu gdje ima puno više prilika", jasan je Peruško.

Uzbuđenje pred polufinalnu emisiju ne krije Vanessa Kralj. Presretna je zbog pjesme kojom će se predstaviti ekipi, a život joj se, kaže, zbog 'Superstara' promijenio na bolje. "Meni se život promijenio u smislu da sam puno naučila o sebi. Često sam prelazila svoje granice i primijetila sam da sam u stanju podnijeti više nego što sam mislila. Mogu reći da me je ovaj show ojačao u mnogim aspektima", poručila je studentica iz Austrije.

Ni Petar Šegedin ne krije da mu je 'Superstar' uvelike promijenio život, posebno kada je vokal u pitanju. "Poboljšao mi se vokal, a atmosfera je super, nismo nervozni iako smo pred polufinalnu emisiju".

"Totalno sam fokusirana na glazbu, što prije nisam imala priliku zbog sporta. Živim svoje snove i strah me da će mi sve jako nedostajati jednog dana kada avanturi dođe kraj", otkrila je Mia Ribić.

Ivan Vidović Eyevan diplomirao je dan nakon što je ostvario plasman u top 12 kandidata. "Bavim se glazbom, a nakon recalla sam išao u Split braniti rad i postao sam magistar. Atmosfera među nama je super", zaključio je Zadranin.

Dino Miklaužić, pak, prima pisma obožavateljice koje su oduševljene njegovim talentom. "Jedna mi je napisala pjesmu. Loša je pjesma, ali plus za trud. Ta poruka me baš nasmijala", otkrio je mladić i zaključio da se vidi u finalu.

A tko prolazi u finale, odlučit će gledatelji - i to u trećoj emisiji 'Superstara' uživo - na RTL-u od 20.15 sati!