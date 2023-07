Zlokobne prognoze stručnjaka o mesu, povrću i voću: 'Povratka na stare cijene nema!

Profesor sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta Ivo Grgić objasnio je zašto dolazi do visokih cijena svinjetine.

"Kod svinjetine su poznati takozvani svinjski ciklusi. Cijene idu prema gore do jednog svog maksimuma, a one ovise o nekoliko čimbenika. To su prvo imputi koji su glavni u proizvodnji svinjskog mesa, to su hrana i energija i s druge strane to je pitanje potrošnje nekih drugih mesa. Znači, cijena raste do određene razine, a onda počne padati", kazao je za net.hr.

Objašnjava kako su visoke cijene za očekivati zbog svega što se dogodilo, a to je pojava i afričke kuge i problemi na globalnom tržištu. Porast cijena se može očekivati kao i kasnija stabilizacija.

Što se tiče pojave afričke kuge, kaže da je ona na visinu cijena utjecala više psihološki.

"U tome jedni profitiraju, a drugi gube. Profitiraju oni koji nisu obuhvaćeni time i koji nude svinjsko meso jer mogu pravdati time neka povećanja cijena, a gube potrošači jer uvijek se prelama preko potrošača. To je više jedna psihološka nego stvarna opasnost. No, ne isključuje mogućnost ako zahvati veće područje. To nije samo trenutak eutanazije nego mora proći određeno razdoblje da bi se s tih područja moglo trgovati i živim svinjama, ali i prerađevinama tih svinja", istaknuo je.

Što se tiče cijena svinjetine, kaže da ono što se dešava u Hrvatskoj, dešava se u cijeloj Europi i svijetu. "Oscilacije i kolebanje cijena je nešto normalno, one su puno intenzivnije u zadnjih nekoliko godina počevši od problema koje je izazvao covid, zatim rat u Ukrajini gdje se sve druge stvari pokrivaju time. Međutim, one su puno opasnije za one sustave gospodarstva gdje imamo nisku razinu dohotka, odnosno veće izdatke za prehranu, tako da 5% u Hrvatskoj kada porastu cijene, puno je opasnije nego u Njemačkoj", dodao je.

Cijene će biti pod pojavom te kolebljivosti sve dok postoje neki razlozi na koje se mi možemo pozivati. "Dok god traje sukob u Ukrajini, to je jedan od razloga da se pravda sve ono nevaljalo što činimo time. I kad stane rat, za očekivati je još jedno 4-5 godina fluktuacija cijena prema gore i prema dolje", kazao je profesor.

Na pitanje postoji li ikakva šansa da cijene mesa, voća i povrća budu na nekoj razini od prije 3-4 godine, Grgić kaže da nema, jer "povratka nikad nema".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono što me žalosti je da u Hrvatskoj, za sve ono što nije dobro optužuje se poljoprivreda, proizvođači, cijene poljoprivrednih proizvoda" dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Šokantni podaci Porezne - većina trgovaca, obrtnika i ugostitelja vara državu!