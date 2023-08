Znate li kako se zaštititi u slučaju poplava? Civilna zaštita objavila savjete

Nevrijeme koje je pogodilo Sloveniju stiže u Hrvatsku. Najavljene su moguće poplave, a upravo poplave poharale su Sloveniju okud dolaze grozne scene. Ljude spašavaju s krovova kuća, izvlače iz automobila koje nosi bujica.

Kako bi Hrvati ostali sigurni u slučaju poplava, Civilna je zaštita objavila savjete.

Ako ste u kući, govore, slušajući vijesti na radiju i televiziji, pripremite se za nadolazeći vodeni val, premjestite sve vrijedne stvari na viša mjesta kako biste ih sačuvali. Također, racionalno koristite prethodno pripremljene potrepštine za slučj opasnosti, ne pijte vodu iz vodovoda i drugih izvora jer postoji mogućnost da je onečišćena.

Ako nadležne službe pozovu na žurnu evakuaciju odmah postupite prema pozivu kako biste iskoristili preporučene evakuacijske rute prije njihovog potapanja. Cijelo vrijeme slušajte radio.

S druge strane, ako se u slučaju poplave zateknete na otvorenom, preporuča se udaljavanje od mjesta ugroženog poplavom ukoliko je to moguće. Popnite se na povišeno mjesto i ostanite tamo do dolaska pomoći. Izbjegavajte hodanje kroz poplavne vode, ako ste u automobilu i ne možete se bez rizika prevesti do sigurne pozicije, odmah ga napustite i popnite se na povišeno mjesto.

Govore i kako je nakon poplave potrebno surađivanje sa žurnim službama u čišćenju prostora, uklanjanju lešina uginulih životinja te svakako trebate provesti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju objekata, bunara i otvorenih prostora kako bi izbjegli zdravstvene rizike.

