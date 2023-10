Podrška radnika 'Zvonko, Zvonko, ne damo našeg gazdu!' Radnici Drava International prosvjeduju. Vlasnik: 'Ne znam zašto mi se podmeće'

Više stotina radnika okupilo se ispred osječke tvrtke Drava International kako bi podržali vlasnika. Nezadovoljni su što se za požar javno proziva i okrivljuje njihovu tvrtku. Skandiraju “Zvonko, Zvonko”. Vlasnik kompanije Zvonko Bede kazao nam je još jutros da se on u te stvari ne petlja. Nisam nikoga organizirao i ne znam ništa o tome, rekao je. Ipak, stigao je na prosvjed i još jednom ponovio da on nije nikoga nagovarao na prosvjed. "Kako bi nagovorio Nepalce? ". A na kaznenu prijavu župana osječko-baranjski Ivana Anušića koji je rekao da će tražit odgovornost vlasnika tvrtke jer da se ovo se nije moglo dogoditi tek tako rekao je: "Prijavit ću ja njega. Nikome nisam ništa zlo napravio, nisam ni njemu. Nikad u životu. Imam pravo podići kaznenu prijavu protiv njega zbog neistina koje je izjavio o meni. To što Stožer radi nije normalno, nije došao ni Inspektorat, nije bilo ni istrage. Ne može netko pričati o 500.000 tona plastike. U Dravu nije ušla kila plastike koja nije izvagana i za koju se ne zna. Sve je evidentirano i Inspektorat će to vidjeti”, rekao je Bede novinarima. Vlasnik Bede se zahvalio svim radnicima koji su sudjelovali u gašenju požara i svim vatrogascima. "Ovo su teški trenuci za mene i za radnike. Poslujemo sukladno zakonu. Ne znam zašto mi se podmeće, nisam nikome zlo napravio, koji je razlog ne znam. Požar je podmetnut" kazao je. Požar koji je u srijedu buknuo u tvornici za preradu plastike Drava International u Osijeku i dalje je aktivan. Na terenu su vatrogasci koji ga gase s deset cisterni te zatrpavaju zemljom i pijeskom. Vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec kazao je kako se nadaju da će službeno biti ugašen do navečer.