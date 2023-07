Film o samoći, prošlosti, nemogućim vezama, ljubavi i apsurdu

Film makedonske redateljiceTeone Strugar Mitevske, premijerno prikazan na 79. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji i kandidat Sjeverne Makedonije za nagradu Oscar, nakon brojnih međunarodnih nagrada i festivala od 13. srpnja kreće u kino distribuciju diljem Hrvatske uHrvatskoj mreži neovisnih kinoprikazivača i Cineplexx multipleksima.

"Najsretniji čovjek na svijetu" redateljice Teone Strugar Mitevske, koja s Elmom Tataragić potpisuje scenarij filma donosi priču o grupi ljudi koja odlazi na speed dating event tražeći ljubav ili samo bježeći od samoće. Glavna junakinja Asja ni ne sanja da će njena potraga za ljubavlju zapravo otvoriti neke rane iz prošlosti sa kojima sada mora raskrstiti. Spajaju je sa Zoranom, 43-godišnjim bankarom. Međutim, Zoran ne traži ljubav, već oprost. Sve se dešava tijekom jednom dana u Sarajevu danas. Jedan dio filma “Najsretniji čovjek na svijetu” je istinita priča. Priča o ženi koja sreće svoga neprijatelja.

Prema riječima redateljice, film „Najsretniji čovjek na svijetu“ počinje kao humorističan izlet koji izrasta u planinu iskustava. Otvara pitanja što nas definira: etnička pripadnost, vjeroispovijest, spol? Što nas razdvaja, ili spaja? Priča je to o životnim neizvjesnostima, o slučajnim susretima koji spajaju agresora i žrtvu, oživljavajući bolnu prošlost; priča o nemogućim vezama, o ljubavi i apsurdu. Scenaristica Elma Tataragić i redateljica Teona Strugar Mitevska i na ovom filmu nastavljaju dugogodišnju suradnju, nakon filmova “Kada dan nije imao ime” i “Bog postoji, zove se Petrunija”. Direktorica fotografije je Virginie Saint Martin, a montažer Per K. Kirkegaard. U filmu glume Jelena Kordić Kuret, Adnan Omerović, Izudin Bajrović, Ana Kostovska, Mona Muratović, Vedrana Božinović, Irma Alimanović, Siniša Vidović, Kemal Rizvanović, , Nikolina Kujača, a u jednoj od većih uloga je i poznata hrvatska glumica Ksenija Marinković. Film je nastao kao koprodukcija između Sjeverne Makedonije, Belgije, Danske, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a podržan je sredstvima Agencije za film Sjeverne Makedonije, Danskog filmskog instituta, Slovenskog filmskog centra, Hrvatskog audiovizualnog centra, Fondacije za kinematografiju Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo te europskog fonda Eurimages, uz potporu Belga Productions, Tax Shelter via Belga Films Fund i FS Viba film. Međunarodni prodajni agent je francuski Pyramide International. Glavna producentica filma je Labina Mitevska (Sisters and brother Mitevski) koja u filmu i glumi jednu od važnijih uloga.

Hrvatska koproducentica filma je Vanja Sremac iz produkcijske kuće Terminal 3, belgijski producent Sébastian Delloye (Entre chien et loup), slovenski Danijel Hočevar (Vertigo), danska producentica je Maria Møller Christoffersen (Frau film), a bosanski producenti Amra Bakšić Čamo i Adis Đapo (SCCA/pro.ba)

Međunarodni prodajni agent filma je Pyramides, a hrvatski distributer je Kino Mediteran.

Na svjetskoj premijeri prestižnog filmskog festivala u Veneciji, publika je film doživjela emotivno te je ekipu filma nagradila višeminutnim ovacijama, a nakon toga i na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. „Najsretniji čovjek na svijetu” je dobitnik Grand Prixa žirija i Nagrade mladog žirija na 14. Les Arcs Film Festivalu u Francuskoj, FIPRESCI nagrade za najbolji film na 35. Panorami europskog filma u Ateni, nagrade za najbolji koprodukcijski film, za najbolju šminku i najbolju kostimografiju na Festivalu slovenskog filma u Portorožu.

Film je podržan sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

RASPORED PREMIJERNIH PROJEKCIJA

13. srpnja - Kino Zona u Zadru uz gostovanje glumice Ksenije Marinković

15. srpnja - Ljetno kino Bačvice uz gostovanje redateljice Teone Strugar Mitevske

16. srpnja -Kino Mediteran na Hvaru uz gostovanje redateljice Teone Strugar Mitevske

17. srpnja - Ljetna pozornica Art-kina Croatia u Rijeci uz gostovanje redateljice Teone Strugar Mitevske

21. srpnja - 70. Pulski filmski festival u 11:00 u Istarskom Narodnom Kazalištu (INK) te istog dana navečer u 22:00 u Kinu Valli

Ostale projekcije:

13.7. Kinematografi Dubrovnik

13.7. KM Lastovo

16.7. KM Korčula

16.7. KM Bol

16.7. KM Jelsa

16.7. KM Komiža

18.7. Art kino Rijeka - repriza

20. i 22.7. Kino Gaj, Varaždin

INFORMACIJE O PROJEKCIJAMA MOŽETE PRATITI NA:

https://kinomreza.hr/



https://www.cineplexx.hr/film/kino-program/