Hrvatska agencija za istraživanje tržišta SmartUp i Dexcom, globalni lider u kontinuiranom mjerenju glukoze (CGM) u stvarnom vremenu nedavno su proveli istraživanje u kojem je sudjelovalo 300 ispitanika kako bi doznali koliko su stanovnici Hrvatske upoznati s dijabetesom.

Istraživanje je pokazalo kako se polovica ispitanika susrela s dijabetesom - 6% njih ima dijabetes, dok 44% ispitanika u obitelji ima člana kojem je dijagnosticirana ova bolest.

Foto:

Kada je riječ o mogućnostima liječenja, više od polovice ispitanika znalo je da se korištenjem uređaja za mjerenje glukoze mogu dobiti potrebne informacije koje omogućuju aktivan pristup reguliranju dijabetesa, koji je neophodan za odgodu nastupa kroničnih komplikacija ove bolesti. Međutim samo je polovica ispitanih upoznata s inovativnim sustavom koji omogućuje kontinuirano mjerenje glukoze (CGM) te predstavlja visoko učinkovit način kontroliranja dijabetesa, jer pruža detaljan uvid u kretanje glukoze i omogućuje pravovremene reakcije.

Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze omogućuju osobama s dijabetesom sustavno praćenje vrijednosti glukoze te daju izravnu informaciju kako pojedine namirnice, tjelesna aktivnost ili lijekovi utječu na nju*. Tako olakšavaju pravovremeno donošenje odluka o liječenju te prilagodbu životnih navika kako bi što više vremena bili unutar zadanih vrijednosti. Dexcom ONE je CGM sustav koji mjeri i bežično šalje vrijednosti glukoze u stvarnom vremenu na kompatibilan pametni telefon ili prijemnik, gdje se one prikazuju kao krivulja. Senzor traje 10 dana čime je eliminirana potreba za skeniranjem ili ubodima prstiju za očitanje razine glukoze.

Aleksandra Marović majka je dvojice sedamnaestogodišnjaka koji imaju dijabetes tipa 1. “Prije nego što smo počeli koristiti CGM, osjećala sam se kao da sam u mraku, jer je bilo toliko nepoznanica kada je riječ o tome što se događalo s mojom djecom. Dexcom ONE uklonio je nagađanja iz našeg upravljanja dijabetesom, jer mogu pratiti vrijednosti glukoze bez bockanja prstiju. Umjesto toga, jednostavno pogledam Dexcom prijemnik kako bih u stvarnom vremenu vidjela što se događa. Jedna od ključnih značajki za mene su prilagodljiva upozorenja koja me obavještavaju kad razina glukoze postigne vrijednost izvan unaprijed postavljene gornje i donje granice. To mi daje osjećaj sigurnosti jer znam, čak i tijekom noći, da ću biti obaviještena ako su potrebne bilo kakve odluke o liječenju”, izjavila je majka Aleksandra.

Sustav Dexcom ONE od sada je dostupan i u Hrvatskoj. Procjenu indikacije za ostvarivanje prava na Dexcom ONE na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje treba obaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije, koji se bavi liječenjem dijabetesa. Tvrtka Sustav Dexcom ONE od sada je dostupan i u Hrvatskoj. Procjenu indikacije za ostvarivanje prava na Dexcom ONE na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje treba obaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije, koji se bavi liječenjem dijabetesa. Tvrtka Sustav Dexcom ONE od sada je dostupan i u Hrvatskoj. Procjenu indikacije za ostvarivanje prava na Dexcom ONE na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje treba obaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije, koji se bavi liječenjem dijabetesa. Tvrtka Sustav Dexcom ONE od sada je dostupan i u Hrvatskoj. Procjenu indikacije za ostvarivanje prava na Dexcom ONE na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje treba obaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije, koji se bavi liječenjem dijabetesa. Tvrtka Sustav Dexcom ONE od sada je dostupan i u Hrvatskoj. Procjenu indikacije za ostvarivanje prava na Dexcom ONE na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje treba obaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije, koji se bavi liječenjem dijabetesa. Tvrtka Sustav Dexcom ONE od sada je dostupan i u Hrvatskoj. Procjenu indikacije za ostvarivanje prava na Dexcom ONE na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje treba obaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije, koji se bavi liječenjem dijabetesa. Tvrtka Sustav Dexcom ONE od sada je dostupan i u Hrvatskoj. Procjenu indikacije za ostvarivanje prava na Dexcom ONE na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje treba obaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije, koji se bavi liječenjem dijabetesa. Tvrtka Sustav Dexcom ONE od sada je dostupan i u Hrvatskoj. Procjenu indikacije za ostvarivanje prava na Dexcom ONE na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje treba obaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije, koji se bavi liječenjem dijabetesa. Tvrtka Medilab One je službeni distributer Dexcom ONE sustava za Hrvatsku te je dostupna za više informacija o mogućnostima nabave sustava.

Foto:

O tvrtki Dexcom, Inc.

Tvrtka Dexcom, Inc. od 1999. godine pomaže osobama s dijabetesom da preuzmu kontrolu nad

svojom bolešću korištenjem inovativnih sustava za kontinuirano mjerenje glukoze (CGM). Tvrtka

posluje diljem Europe, a njezino se sjedište nalazi u gradu San Diego u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Predvodnik je u području tehnologije namijenjene skrbi za osobe s dijabetesom. Osluškujući svoje korisnike, njihove skrbnike i pružatelje usluga, tvrtka diljem svijeta pojednostavljuje i poboljšava regulaciju dijabetesa. Za više informacija o CGM-u tvrtke Dexcom posjetite

www.dexcom.com.

O tvrtki Medilab One d.o.o..

MEDILAB ONE jedna je od vodećih tvrtki u Republici Hrvatskoj koja predstavlja medicinske

proizvode za šećernu bolest zastupajući visokokvalitetne svjetski prisutne brendove već preko 30 godina. Sa snažnom reputacijom izgrađenom na kvaliteti, pouzdanosti, inovativnosti te podršci zdravstvenom sustavu, MEDILAB ONE nastoji omogućiti cjelovita rješenja i poboljšati kvalitetu života ljudi, ulažući napore da korisnike svojih proizvoda podrži u pronalasku ravnoteže u svakodnevnom životu s kroničnom bolešću.