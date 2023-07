Njegovi maestralni pokreti, koji su često propitivali zakone fizike, bili su jednostavno prebrzi da bi ih kamera uhvatila: Bruce Lee svoje najpoznatije akcijske scene vidio je u usporenoj snimci.

OFF: Šest dana prije premijere svog najvećeg kino hita 'U zmajevu gnijezdu', preminuo je od alergijske reakcije na tablete za glavobolju. Za dva dana je nevjerojatnih 50 godina otkad ga nema, a Bruce Lee odavno je postao legenda.

Volim kung fu!

OFF: Kung fu upravo je on popularizirao, borilačkim vještinama spojio istočni i zapadni dio svijeta. Rođen je u Americi, ali s tri mjeseca seli se u Hong Kong, gdje su i danas najpoznatije škole kung fua. Tu su neke nove generacije poklonika koji znaju sve njegove majstorije.

NIMA KING, trener borilačkih vještina

Postoje sve te legende, zar ne? Sva ta slavna imena, ikone. Ali mislim da nema nikoga poput Brucea Leeja, iako je preminuo prije 50 godina. Mislim da ostali nisu bili toliko poznati, za njega znaju svi, od Bliskog istoka do Južne Amerike.

BILL WONG, polaznik škole kung fua

Transformirao sam se, od nekoga tko nije znao ništa o borilačkim vještinama, u osobu s brzim refleksima i dobrim vještinama. Ovo mi pomaže kako bih se oslobodio stresa na poslu, bez oklijevanja se suočim s izazovima. Baš kako je Bruce Lee rekao: Postanite jači da biste se suočili s jakim protivnicima.

OFF: A ovo je zagrebačka škola kung fua, u kojoj kažu da je Bruce Lee - sve tehnike doveo do savršenstva. Zato je uvijek važan spoj tijela i uma. Poštenje, stega, rad i red - da biste, uz ostalo, znali napraviti ovo.

TON: ANDRIJA TURČIN, Kung fu škola Safira

Ili pukne daska ili ruka, Šalim se, ne boli to zato sto je tehnika to sa visokom koncentracijom i kad se napravi kako treba onda to samo prolazi.

OFF: Kun Fu forme su kompleksne, dugo se vježbaju. Ovdje se čeliče strpljenje, skromnost, poniznost - sve to vodi umnom i duhovnom razvoju.

TON: ANDRIJA TURČIN, Kung fu škola Safira

To je ono što je kod Bruce Leeja prisutno. Teški svakodnevni rad, da bi se postigli iznimni rezultati.

Kad smo bili mali gledali smo Bruce Leeja, moji roditelji su gledali. Zapravo je prava sreća da smo u školi koja funkcionira na takvom principu, kao ova, tradicije iz Kine, stoljecima, tisucljecima cak.

OFF: Junak mnogih sretnih djetinjstava, žilavi kung fu majstor - od 2005. ima i vlastiti kip u Mostaru. Volio je ples, autor je i dviju knjiga. Njegovu školu borilačkih vještina usvojili su Jackie Chan i legendarni Chuck Norris. Često je znao reći - da je ključ besmrtnosti živjeti život vrijedan sjećanja. Takav je život Bruce Lee, uistinu i proživio.