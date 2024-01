'80% poziva čine kronični bolesnici koji zovu radi konzultacija. Ovo imajte na umu ako zovete hitnu pomoć'

Zagrebačka hitna poslala je apel građanima da zovu samo ako je hitno. Uživo se u našu informativnu emisiju uključio Darko Šinjeri, voditelj smjene Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Je li se broj poziva smanjio nakon apela?

"Ne bih rekao da se smanjio broj poziva nakon apela. Imali smo dosta intervencija od 7 do 16 sati bilo je obavljeno preko 90 intervencija tima 1. Sve su ekipe trenutno vani i još ima desetak poziva koji čekaju da se intervencije obave"

bog čega najčešće zovu i koliko u prosjeku traje poziv?

"80 posto poziva su nehitne intervencije, to su kronični bolesnici koji najčešće zovu radi konzultacije s našim liječnicima u vezi terapije koju uzimaju. Problem je u tome što obično ti pozivi traju duže jer se pacijenta mora upitati o bolestima, terapijama, dozi koju uzimaju. To nam odnosi dosta vremena. Manje-više, s obzirom na to da se radi o kroničnim pacijentima - svi znaju koje su doze i koju terapiju uzimaju- Što se tiče hitnih poziva, intervencije koje su životno važne i bitne, ti pozivi se prime u roku nekoliko sekundi. Ako se dogodila prometna nesreća, ako netko ima infarkt ili je doživio moždani udar - bitni su nam osnovni podaci - ime, prezime, adresa, simptomi i poziv je primljen"

Koliko je poziva koji nisu hitni u odnosu na godinu prije?

"Uvijek je to jednako, otprilike 15-20 poziva je hitno, drugi su nehitni. U postblagdansko vrijeme imamo više intervencija vezanih uz konzumaciju hrane i pića nečega što im je inače zabranjeno. Imamo više pacijenata koji se žale na želučano-crijevne tegobe. Koji imaju problema sa žuči, kamencima… Imamo i više pacijenata koji su sami, depresivne epizode i psihijatrijske pacijente kojima nije dobro…"

Vaš savjet građanima - kada tek zvati hitnu?

"Kada se radi o životno-ugrožavajućem stanju. Bitno je da osoba koja zove da znati adekvatne podatke, da zna reći je li osoba pri svijesti, vidi li ozljede, može li doznati kakve tegobe ima. Ako netko leži na cesti, a gospođa zove na petom katu zgrade i vidi da netko leži a priori je da moramo izaći jer ne znamo o čemu se radi. Ako nismo dobili pravu informaciju tretiramo je kao najhitniju. Ali, često na te intervencije dolazimo vrlo brzo da bismo zatekli osobu koja je alkoholizirana i ne treba našu pomoć ili se udaljila s mjesta. Bitno je da onaj koji zove ostane uz osobu. Šaljemo ekipu na takvu intervenciju, a možda na drugom kraju grada čeka netko tko je životno ugrožavajući."