94 posto ljudi u Brdovcu dobilo poruku upozorenja. Božinović za RTL Danas: 'Izuzetno smo zadovoljni'

Najnovije informacije vezane uz vodeni val koji je stigao u Hrvatsku, reporterki Ivani Ivandi Rožić dao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović

Ministre je li ovo vrhunac vodenog vala?

Po svim izračunima Hrvatskih voda u suradnji s DHMZ-om ovo bi trebalo biti vršno opterećenje, vrhunac ovog plivnog vala. To ne znači da dolje, nizvodno neće biti porasta vodostaja, međutim ovo bi bio glavni pik u ovoj poplavi koja je krenula iz Slovenije. Sve službe su na terenu, sve se prati, u stalnoj smo komunikaciji sa slovenskim kolegama. Mi praktički u nekoliko dana smo obišli sve točke na slivu, prije svega, Save.

Kakva je situacija, od jutra ste na terenu?

Dobra je situacija, svugdje se radi s obzirom na to da nema toliko padalina kao što smo očekivali, nastavljaju se radovi i u Sisačko-moslavačkoj, sve su to lokacije gdje su svi angažirani kod toga da se neke stvari i pojačaju, poprave u ovih nekoliko dana. U prirpavnosti su, ako bude potrebno, nadamo se da neće, i za angažman vojske.

Hoće li ovo sve izdržati?

Ovo bi trebalo sve izdržati, ovo je nešto što se moglo vidjeti zadnji puta, ovakvog intenziteta, na ovom mjestu 2010. godine, 2014. godine je bilo nešto manje. Ovo je sustav koji je osmišljen u Hrvatskoj, Hrvatske vode su inzistirale kroz desetljeća da se zadrže te prirodne retencije i to je spas za Zagreb, ali i dalje nizvodno.

Ima li trajnije rješenje za Brdovec?

Znate da se uvijek vodila nekakva rasprava da se tamo gradi hidroelektrana, onda se nije išlo u veće infrastrukturne radove u smislu nasipa, onda bi to bilo neracionalno, ali mislim da se tu jednostavno moraju nekakva rješenja donositi.

Kada?

Ja vam to ne mogu reći, to su drugi resori koji o tome donose odluke, koji planiraju energetsku sliku Hrvatske.

Prati se situacija i s Kupom i Murom, koliko je tamo kritično?

Bolje nego što se očekivalo, jučerašnje vijesti iz Slovenije su bile takve da smo se bojali i za te vodotoke, pogotovo gore prema sjeveru. Sve su snage i tamo u pripravnosti i ojačavaju se mjesta koja bi mogla biti problematična. Sve upućuje na to da ćemo, prema ovome što je sada, izdržati.

Sruuk je profunkcionirao?

Sruk je profunkcionirao na način na koji smo od početka komunicirali, to što se stvorila nekakva fama to je drugi par rukava, govorili smo da nakon testnog razdoblja slijedi analiza, mislim da smo to objasnili.

Što je pokazala današnja analiza?

Dobilo je 94 posto ljudi za one uređaje koje smo imali u Brdovcu, to je bilo oko 16.100 je trebalo dobiti, više od 15.200 je dobilo, jedan izuzetan rezultat. Imajte u vidu da ljudi prolaze, putuju kroz Brdovec, oni niti u jednom trenutku nije bio zatvoren, tako da smo izuzetno zadovoljni. Dobili su ljudi i SMS poruke i pripremili smo sustav kada operateri dobiju najmoderniju razinu za novije mobitele, onda će i taj sustav na kojem baziramo sve profunkcionirati u puno većem opsegu.

Planira li Hrvatska pomoć Slovencima?

Predsjednik vlade se čuo sa slovenskim premijerom, maloprije sam se čuo sa slovenskim ministrom, ponudili smo svu vrstu pomoći. Osim što smo angažirani na zaštiti Hrvatske u stanju smo pomoći našim susjedima. Teško je sada govoriti o štetama, ali tek kad voda ode kad se situacija stabilizira, bojim se da će se obistiniti izjave da je to najveća katastrofa u povijesti Slovenije.

