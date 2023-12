Advent u Zagrebu ove godine ima novu atrakciju! Hrpe smeća: 'Cijeli sustav puca po šavovima'

Najbolja advent destinacija od ove godine ima novu atrakciju. Gomile smeća. U bajkovitom parku užeg središta grada, uz ukrasne poklone, tu je i posebni bonus koji turisti Luka i Anđela nisu očekivali.

"Bili smo mi i prije ovdje, prije nije tako bilo. Sada ima puno više smeća. Moglo bi se to malo bolje sve izorganizirati. Pa nije u redu stvarno. Mislim da može puno bolje", kaže mladi par iz susjedne BiH.

Misle to i mnogi Zagrepčani. Od centra pa sve do nešto udaljenijih kvartova, smeće je nemoguće zaobići. Neke od ulica toliko su prljave da je njima neugodno i prolaziti. O famoznom razvrstavanju i odvajanju po vrećicama nema ni govora. Slika govori tisuću riječi. Pretrpani kontejneri miješanog i bio otpada. Plastika na svakom koraku, smeće razbacano na sve strane. Jedina je dobra vijest da su temperature vrlo niske, u suprotnom, smrad bi bio neizdrživ. Zbog urušavanja Jakuševca otpad se rjeđe odvozi. Hoće li se to i kada normalizirati od gradskih vlasti nismo uspjeli saznati, za nas danas nisu imali vremena. Gradonačelnik poziva na strpljenje, no ljudi ga imaju sve manje.

"U ovoj ulici pokraj nas, ja nisam vidio čistača s kolicima i s metlom od proljeća. Ne dolaze! Niti ispred kuće, tu su obiteljske kuće, i oni tu ne čiste", ljut je Tom.

"Ne nije normalno, to je barem prošlih godina bilo puno ljepše", prisjeća se Katarina.

Smeće je problem gotovo svih gradskih kvartova. Stanari se bune, predstavnici suvlasnika ne znaju kako ih umiriti i što im odgovoriti….

"Puca cijeli sustav otpada, gospodarenja, prikupljanja, odvoza otpada po šavovima. Cijela filozofija je pala u vodu, puca po šavovima i ne vidi se rješenje kako će se to riješiti", nezadovoljan je predsjednik udruge suvlasnika stambenih zgrada Zdravko Vladanović.

Politika rješenje nema, no zato poprilično originalno viđenje problema ima Tom. "Kad su Međimurci čistili Zagreb, onda je Zagreb bio bijeli grad. Do podrijetla čistača je", zaključuje Tom.

Koliko je teorija znanstveno utemeljena nismo baš sigurni, ali svi se možemo složiti da Zagreb ima problem koji nije nastao, niti će se riješiti preko noći. Glamur adventa i prijašnjih je godina dobro skrivao gradske probleme, ali smrad i smeće, turisti će sigurno dobro zapamtiti.