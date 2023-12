Dobar dan i dobrodošli u Danas. U Grčkoj je nastavljeno davanje iskaza uhićenih Bad Blue Boysa, koji se terete za kaznena djela i prekršaje od kojih je najteže ubojstvo 29-godišnjeg AEK-ova navijača.

U Ateni je naša reporterka Ana Mlinarić koja uživo prati razvoj događaja. Izvijestila je o posljednjim informacijama te donosi što znači to što im se na teret stavlja nova optužba.

"Radi se o prekršaju tučnjave u blizini sportskih natjecanja. Odvjetnici kažu da je to dobro, više bi mogli čuti sutra od odvjetnika Athanasiosa Kaimenakisa koji zastupa većinu navijača. Neslužbeno kaže da se nada da bi tako BBB-ovci mogli izbjeći optužbu za kriminalno udruženje što je kazneno djelo; ovako bi to samo bio prekršaj. Navijači od početka govore da nema govora o kriminalnom udruženju. U kolovozu su rekli, a ponovili su i sada da su u Atenu stigli na utakmicu Panathinaikosa i Marseillea, koja se igrala nekoliko dana nakon utakmice Dinama i AEK-a, te da su se tu večer kod AEK-ovog stadiona našli kako bi pružili emotivnu i psihološku podršku igračima Dinama", izvijestila je Ana Mlinarić.

Nastavila je odvjetnik navijača smatra da nema temelja kojima bi se mogla dokazati optužba za kriminalno udruženje. Tko se tereti i za što, znat će se za nekoliko mjeseci kad se napiše prva optužnica.

"Sada se čeka prva odluka o tome hoće li netko izaći iz istražnog zatvora. Za svih 102 BBB-ovca podneseni su zahtjevi za ukidanjem istražnog zatvora, posljednji su predani krajem prošlog tjedna. No doznajemo da je dio tih zahtjeva stigao na sud prije nekoliko tjedana i to skraćuje vrijeme donošenja odluka, i ne mora nužno značiti da će se te odluke donositi do Božića. To je bliže izjavi premijera Andreja Plenkovića da bi se neke odluke mogle donijeti vrlo brzo, sam je rekao čak do kraja tjedna", navela je Ana Mlinarić.

Dodala je da odvjetnik Kaimanakis već nekoliko dana poziva Plenkovića da ne daje nikakve izjave, najave i svoje prognoze. "Kaže da je kao odvjetnik, radi svoj posao, uložio je zahtjeve, sutkinja mora o tome odlučiti, a odvjetnik tvrdi da premijerove izjave daju za pravo kritičarima da se ovdje radi o politički motiviranim odlukama i utjecaju politike na ovaj slučaj", izvijestila je naša reporterka.

Ispitivanje navijača se nastavlja, sutra će stići 20-ak navijača Dinama.