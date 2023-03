Ovako je kroz dan izgledala jedina cesta kojom se samo do podneva od Zadra moglo prema unutrašnjosti zemlje. Autocesta A1 od jutra je zatvorena zbog bure, a na državnoj cesti od Obrovca prema Gračacu kamion je izazvao kaos.

"U pitanju je bio jedan šleper koji se popeo, makedonskih tablica i još jedan manji kamion naših tablica koji nisu mogli dalje zbog zimske opreme, ali šleper svakako i ne može ići gore zbog snijega, ušao je u zabranu.", rekao je Stjepan Knežević, nadcestar u Cestama Zadarske županije u Gračacu

Nanosi snijega i mećava stvorili su kolonu automobila u kojoj je strpljivo čekao i zaljubljeni Triljanin.

"Nisan mora, ali ljubav je jača. Zbog ljubavi ste krenuli? Sigurno, prva, nezaboravna, neprolazna.", rekao je Vesko iz Trilja.

Tim su putem morali i Hajdukovi navijači koji su išli na derbi s Dinamom. Zapali su u snijeg i gurali automobile.

Posla su imali i Dinamovci. Uoči utakmice, na Maksimiru su čistili snijeg i teren i tribine.

I Osječani su radili u Gradskom vrtu. Prije lopte, u ruke su uzeli lopate!

Snijeg je zabijelio Ogulin, radile su freze i lopate. Dok pada, predaha nema!

Na obali pak dere bura. Olujni udari sručili su se na Bakarski zaljev.

Žestoko je puhalo na Krčkom mostu, ali i na otoku Krku. Riječki vatrogasci imali su više od 15 intervencija.

U Dalmaciji bilo je mjestimičnih prekida pomorskog prometa.

Voditeljica agencije Jadrolinije Split Jelena Ivulić istaknula je koje su trajektne linije zbog sigurnosti prekinute. "Jedna trajektna linija, Drvenik Veli, Drvenik Mali-Trogir i katamaranska linija Lastovo-Vela Luka-Hvar-Split."

Na autocesti Rijeka-Zagreb zimski uvjeti vrijede od sinoć u 22 sata. Zbog bure, dionicom od Delnica do Kikovice mogu samo osobna vozila.

"Što se tiče udara bure one su negdje do 27 metara u sekundi to je oko 80 kilometara na sat, to je još uvijek olujna bura i nadajmo se da će tako i ostati. Ako se bura pojača, doći će do zatvaranja kompletne autoceste na ovoj dionici.", upozorio je Valentin Crljenko, voditelj Tehničke jedinice Delnice HAC-a

Djelatnici HŽ-a na kolodvorima čiste skretnice kako zbog nanosa ne bi stao željeznički promet.

U Delnicama pada od sinoć, pa vlasnik automehaničarske radionice mora pripremiti parking za sutra. On čisti frezom, a susjeda Nadia lopatom. Otkopava auto.

"Mi smo mislili pošto je kiša padala prije da će biti morkar jako, ali suh je tako da to ide jako brzo.", podijelila je s nama Nadia Hasanović iz Delnica.

Noa je među rijetkima koji sa snijegom nema muke. Jedina briga je tko će mu dobaciti grudu za igru.

Na Begovo Razdolje sručio je bijeli pokrivač i ne prestaje padati.

"Držim Begovo Razdolje, Tuk, Brestova Draga, snijega vidite i sami koliko ga ima. Puno! Puno da. Od kad ste na cestama? Od jučer negdje oko 9 navečer. Do kad? Dok ne stane!", rekao je vozač ralice Goran Kalanj.

Pada non-stop, puše i hladno je. Lijepa slika na televizijskom ekranu lako može zavarati da je snijeg čista idila!