Sutra je zadnji dan kada potrošači kredita u švicarskim francima mogu tužiti banke, jer nastupa zastara. Istodobno, Vrhovni sud o konvertiranim kreditima još nije donio jedinstveni stav.

Koliko je tužbi do sada podneseno i kakva su očekivanja, naša reporterka Dajana Šošić pitala je Gorana Aleksića iz Udruge "Franak". Sutra je zadnji rok kada potrošači mogu zbog slučaja švicarca tužiti banke, a Aleksić kaže da je do sad podignuto oko 60 tisuća tužbi, od kojih je 30 tisuća konvertiranih kredita. "Ali to nije točan broj, znat ćemo ga za mjesec ili dva", rekao je Aleksić.

Na pitanje tko je sve mogao dignuti tužbi i jesu li zbog straha ili neinformiranosti potrošači odustali od tužbi?

"Maksimalno je moglo biti 125 tisuća tužbi jer je toliko bilo kredita, od čega je 55 tisuća bilo konvertiranih kredita. Nisu svi podigli tužbe zato što jednim dijelom neinformirani, a jednim dijelom ne vjeruju u pravni sustav. Nažalost, Vrhovni sud nije ujednačio sudsku praksu što se tiče konverzija i zato ljudi s konverzijama nisu tužili. Međutim oni koji nemaju konverzije, oni su 100 posto sigurni na sudu pa opet nemaju nekoliko desetaka takvih potrošača nije tužilo. To pripisujem prije svega neinformiranosti", rekao je Aleksić.

Kaže, odluku Vrhovnog suda o konverzijama i ništetnosti cijelih CHF kredita očekuje tijekom ove godine.

"Najprije vjerojatno ide odluka konverzijama najesen, a nakon toga odluka o ništetnosti cijelih CHF ugovora. S time da, ako se utvrdi da su ugovori ništetni onda će svih 125 tisuća potrošača moći podnijeti tužbu jer će to nova tužba nije vezana za kolektivni slučaj franak i tu zastare nema. Očekujem da će sve odluke Vrhovnog suda biti pozitivne jer je to u skladu s pravom EU. Sud EU je već donio niz presuda da imamo pravo na obeštećenje nakon konverzije i da imamo pravo utvrđivati ništetnost cijelih ugovora. ne smije naš Vrhovni sud suditi drugačije, nažalost, dio sudaca nije siguran u svoje mišljenje pa ćemo pričekati još na konačnu odluku.", rekao je Aleksić.