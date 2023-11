Mjesto nesreće je državna cesta DC-55 na izlazu iz Vinkovaca. Vrijeme nesreće oko 6 ujutro. To su činjenice, kao i da je Mario Banožić svojim privatnim terencem za vrijeme magle pretjecao kamion.

Biljana Luburić, zamjenica državnog odvjetništva u Vukovaru, rekla je: "Prethodno ne provjerivši da to može učiniti na siguran način imajući u vidu uvjete na cesti i vremenske prilike. U tom trenutku došlo je do udara u kombi vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera. Poginuo je 40- godišnji Goran Šarić otac dvoje djece iz Privlake". "Dobar dečko, obiteljski čovjek, radnik, seljak, poštenje, i nije moralo tako biti", rekao je Marinko iz Privlake.

Nekoliko sati nakon nesreće, dok je teško ozlijeđeni Banožić ležao u bolnici bez pune svijesti, premijer Plenković brzopotezno ga je razrješio. "U ovim okolnostima koje su izvanredne ja sam danas popodne razriješio Banožića dužnosti ministra obrane", rekao je Andrej Plenković.

Sandra Benčić, Možemo!, preispituje znanje Vlade: "Ono što ostaje pitanje je li premijer i ostali članovi Vlade znali za nalaz i jesu li lagali javnosti?" Policija je za samo jedan dan podigla kaznenu prijavu protiv Banožića.

Dragoslav Živković, glasnogovornik PU Vukovarsko-srijemske županije, rekao je da je ovo prometna nesreća učinjena iz nehaja: "Počinjenje prometne nesreće. Stavak je nehaj, i stavak je prouzročio je smrtni slučaj". Brzina prijave iznenadila je pravne stručnjake i pokrenula pitanje mogućeg zataškavanja. Kako je moguća prijava, dok nalaz o alkotestiranju još nije poznat.

Da Banožić nije imao ni kapi alkohola u krvi utvrdilo je Vukovarsko županijsko državno odvjetništvo, na temelju nalaza iz vinkovačke bolnice. No, u javnosti se pojavljuje nalaz iz iste bolnice u kojem Banožić ima 0,2 promila alkohola u krvi. "Volio bih da je DORH naveo na koje se vađenje krvi odnosi, je li ujutro.. ili kasnije, da znamo u koliko sati, jer bi kansije vađenje krvi pokazalo 0,0", rekao je Drago Hedl, novinar Telegrafa.

Postojanje dva različita nalaza još je više zapetljalo slučaj. "Nitko ništa doista ne želi tajiti niti može tajiti. Ponavljana je čitava obrada. To je jedan nalaz, možda ima i drugih. To vam apsolutno nije nikakav problem. Na osnovu bilo bilo kojeg nalaza a pogotovo onih najrelevantnijih koji će se dobiti može se retrogradno izračunati", rekao je Vili Beroš, ministar zdravstva. "Ministar Beroš je u pravu kad kaže može se utvrditi. Samo je pitanje o kojem se nalazu krvi radi, odnosno jesu li ga napravili na način kako je to trebalo u vrijeme kad je trebalo", rekao je Ranko Ostojić, bivši ministar unutarnjih poslova.

I dalje ostaju otvorena brojna pitanja - koliko brzo je vozio? Je li bio vezan? Zašto nije zadržan svjedok, vozač kamiona? Zašto nije imao osiguranje? Je li bilo propusta u očevidu? "Sporno je to što taj nalaz nije uzet odmah. Na licu mjesta istražitelji, medicinska služba pomaže ozlijeđenima i istodobno osiguravaju dokazi", rekao je Željko Marušić.

Pitanje je i gdje je bio Banožić bio večer prije? Dan prije obavljao je svoje dužnosti, a večer je navodno proveo na druženju do kasno navečer. Dok leži u bolnici, njegova odvjetnica mora se pobrinuti za njegovu budućnost. "Ja sam podnijela danas Saboru zahtjev za aktivaciju njegovog saborskog mandata i odmah istovremeno stavljanje tog mandata u mirovanje", rekla je Ksenija Vržina.

Presedan je to koji sabor nije vidio od svog osnutka. "Niti u jednom slučaju se nije dogodilo da zahtjev za aktivaciju mandata nije potpisala sama osoba, dakle zastupnik koji je taj mandat dobio na izborima", rekao je Robert Jankovicsz. Je li to zakoniti zahtjev, do utorka trebaju raspraviti stručne službe sabora. Banožić iz bolnice preko odvjetnice aktivira i povlasticu - 6 cijelih i 6 polovica plaće. Benčić smatra kako je taj potez pravno ispravan, ali ne i moralno.

"To jest njegovo pravo, ali s obzirom na situaciju u kjoj se našao i činjenicu da je odgovoran za ovu nesreću- to sigurno ne šalje poruku javnosti", rekla je Marija Selak - Raspudić.

"Niti mu želim išta loše, mislim da mu je već dovoljno loše. Banožić je bio tmo gdje nije smio nikako biti, pa da je vozio i deset na sat nije smio biti tamo, bio je što sad..", riječi su predsjednika Zorana Milanovića. Trenutno se čeka kraj istrage i odgovori na osnovna pitanja, a o čemu će ovisiti i kazna koja mu prijeti. Ako ostane djelo iz nehaja- prijeti mu kazna od jedne do osam godina zatvora.