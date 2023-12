I ždrijeb je odlučio. Njihova grupa već je prozvana "skupinom smrti", ali navijači Vatrenih su ipak optimistični.

Krešimir Vučić iz Zagreba smatra da ćemo protivnike pobijediti: "Pa naravno, uvijek. Mi smo Hrvati." Istog je mišljenja Paola Čelina iz Graza: "Mislim da je dosta teška skupina, ali nadam se prolasku. Imamo dosta dobru ekipu, tako da prolazimo sto posto." Antea Jurić iz Stuttgarta dodaje: "Na svaku utakmicu se ide. Ako se ne dobiju karte za stadion, ide se u fan zonu."

Velike želje i na drugoj strani. Fejsal Djeladini u Hrvatskoj živi posljednje dvije godine, no kada je u pitanju nogomet jasno je za koga navija: "Ja navijam inače za reprezentaciju Hrvatske kad igra s drugim državama, ali sad s Albanijom - to se zna. Da sam navijač Albanije i to je to. Albanija trenutno ima dobar klub, dobar tim, ali vidjet ćemo sreća gdje će biti."

Alessandra Albertinija je u Hrvatsku prije sedam godina dovela ljubav. No, sada ga brine - kako će pored supruge Hrvatice navijati za Italiju: "Ne znam, mislim da će biti mali sukob u obitelji. Ako ću gledati kod punice, ne mogu navijati za Italiju. Ali, ako budem u Italiji to će biti tijekom ljeta i onda sto posto Italija. Ali moj sin je pola pola, iako još je mali. Mislim da teško, veliki sukob, ali Hrvatska će pobijediti mislim sto posto."

Za mladi par koji živi u Bruxellesu - idealan bi bio prolazak i Hrvatske i Španjolske. Andrea Meleš nam kaže: "To bi bio najbolji scenarij. A s obzirom na to da planiramo vjenčanje, misliš li da će biti ikakvih problema?" Njezin zaručnik Jorge Torres odgovara: "Nadajmo se da ćemo oboje proći i da neće biti problema. Ali vjenčanje je u Hrvatskoj odmah poslije prvenstva, možda ću dobiti dodatnu dozu hrvatskih zastavica."

Po utakmici je dostupno 10 tisuća ulaznica, a hrvatski navijači prijaviti se mogu na UEFA-inom portalu. Potražnja je ogromna kaže nam Tomislav Mileis iz hrvatskog navijačkog veleposlanstva "Mi Hrvati": "To se kontinuirano događa tijekom cijele godine čak i u onim trenucima kada nismo bili sigurni da ćemo proći dalje. Entuzijazam nikada nije pao, velika je energija i emocija vezano za Njemačku tako da tu nema nikakve dileme da ćemo imati daleko najbolji, najveći i najmnogoljudniji nastup do sada."

Tko ne uspije na stadionu, Vatrene će moći bodriti u fan zonama, do novih pobjeda.