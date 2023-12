Aluminijska stolarija na crkvici iz 6. stoljeća: 'Bilo je bolje to zakrpati, nego da štakori idu unutra'

Smije li aluminijska stolarija na zaštićenu crkvicu staru tisuću i pol godina? I onaj koji ju je naručio - zna da ne smije.

"Bili smo svjesni, ali jednostavno je bilo bolje to zakrpati, nego ništa - da štakori unutra idu, vlaga i kiša. Na neki način smo spasili objekt... Mi smo mislili (staviti op.a) drvo, imali smo i ponudu. Drvo nas je koštalo oko 25 tisuća kuna i mi nismo mogli doći do tih sredstava", kaže Boris Malec (HDZ), predsjednik Mjesnog odbora Ošljak.

A privremeno rješenje na trošnoj crkvi stajalo je 10 tisuća kuna. I na zaštićenom kulturnom dobru već je tri godine.

Dragutin Jureško sa susjednog Pašmana komentirao je ovaj potez: "Ja to ne bih dozvolio". Njegova susjeda Viktorija Šišeta zaključuje kako starim crkvama kao spomenicima kulture treba posvetiti više pažnje:" To je kao moderna alu stolarija. Ali, za crkve nije baš pogodna. Dosta bi trebalo gledati ih, ulagati i obnavljati ih." Iako otočani tvrde da im je iz Zadarske nadbiskupije obećana pomoć, iz Nadbiskupije su poručili tek da se zalažu za obnovu prema pravilima konzervatorske struke. Iz Ministarstva kulture na pitanja nam nisu odgovorili.

U Crkvi Sv. Marije iz 6. stoljeća na otočiću Ošljaku, najmanjem naseljenom otočiću na Jadranu, misa se služi tek jednom godišnje za Veliku Gospu. I ranije su je obnavljali mještani i iseljenici.

Na zelenom otočiću nekada su stanovali samo Valčići. A 90-godišnji Mijo kaže kako ni posljednja obnova ’90-ih nije dobro napravljena, a on to zna jer je pomagao. "Svod iznad oltara se sav klima. Dok sam tukao sjekiricom i macom žbuku, on se drmao. To treba sanirati jer će se to srušiti doli i nekoga će, kad bude misa ili nešto, poklopiti", upozorava Valčić.

Davor svaki slobodni trenutak provodi na otoku svojih predaka smještenom u kanalu između Zadra i Ugljana. Ovdje, kaže, nema ni javnog WC-a, a ljeti ga na dan posjeti i 300-tinjak turista.

"Značajni krajobraz na kraju sezone daje na amonijak. I onda opet dolazimo do crkvice gdje su neki čak, očito malo zakinuti pameću, mislili zbog tih aluminijskih vrata da je javni wc. OK, u kamenu je, stari otok, ali izgleda kao wc. Tako da s tim vratima, zaključak je svega, crkvica koja je starija od Donata, iz 6. st., a Donat iz 9., da podsjeća na javni wc turiste", ironično rezimira Davor Valčić.

Crkvica, okružena vrtovima mještana, čeka neka bolja vremena.