Analitičar o cijenama nekretnina: 'Bit će pad, ali ne dramatičan. Porez na nekretnine bio bi dobar'

Cijene nekretnina probijaju plafon no nedavno je guverner HNB-a Boris Vujčić rekao da bi one trebale početi blago padati. To smatra i investicijski analitičar Filip Vučagić s kojim je razgovarao naš reporter Goran Latković.

"Ako pogledamo statistiku, vidljiv je pad transakcija. Ali ne bih očekivao nikakve dramatične korekcije cijena jer bi za to trebali postojati veliki šokovi u ekonomiji, kao što je pad turizma ili velika nezaposlenost", rekao je analitičar.

S obzirom na to da je ovo zadnja godina APN-a, rekao je da se njim krenulo kako bi se potaknula potražnja i kako bi kupci komfornije kupovali nekretnine.

"Ali to nije dalo rezultat koji smo očekivali. Tu država nije promašila, ali je trebala s APN-om ranije stati. Ne bi s time trebalo ići dalje", rekao je i dodao da mu se čini kao loša ideja da država krene i s poticanjem stanova za najam.

Na pitanje je li prošlo vrijeme kada je radnik u Zagrebu mogao kupiti kvadrate, odgovara: "To sada tako izgleda kada usporedimo prosječne plaće i vrijednost nekretnina. Ali imamo slučaj s paušalcima gdje je dobar dio nekretninskog fonda u apartmanima i u turizmu, te porezno nisu ničim motivirani, osim da se bave rentijerstvom i turizmom. Treba raditi na vraćanju stambenog fonda u stambene svrhe".

Smatra da bi porez na nekretnine pozitivno utjecao na tržište nekretnina.

A kakvo je stanje na tržištu nekretnina govori dovoljno to što se projekt, u kojem se tek kopaju temelji, i koji je na tri tramvajske stanice od Trga bana Jelačića u Zagrebu, već ima listu kupaca od 1200 ljudi, a trenutačna cijena kvadrata je 5000 eura.