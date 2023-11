Dosje jarak dokumentarni je serijal o ubojstvu Ive Pukanića. Ne propustite ga premijerno pogledati na RTL-u večeras u 22:30. Potpisuju ga Andrija Jarak i Dario Todorović uz istraživačku novinarku Marijanu Čikić. Tko stoji iza ubojstva vlasnika Nacionala i novinara Pukanića istražio je RTL-ov tim, a osim u programu RTL-a, možete ga pogledati i na platformi Voyo. U teškoj priči o najbrutalniji atentatu u novijoj hrvatskoj povijesti. Otvoreno i hrabro govori cijeli niz sugovornika.

O emotivnom doživljaju tragedije otvorila Sara Pukanić, kći ubijenog Ive Pukanića, koja smatra da naručitelja ubojstva ne treba tražiti u susjednim zemljama, već u Hrvatskoj. Prvi put o ubojstvu svog brata Nike Franjića, koji je također ubijen Andriji Jarku, govorio je Antun Franjić. Nažalost, preminuo je prije tri dana i nije dočekao prikazivanje prvog dijela filma.

Svi su mjesecima pitali gdje si i što radiš, što se događa. Sada je svima poprilično jasno, ali što misliš da će ipak večeras iznenaditi gledatelje?

"Prije svega, mislim da ću ih i da će ih privući izravnost, hrabrost i direktnost naših sugovornika - onih rijetkih koji su pristali govoriti o ovako osjetljivoj temi i koji potpuno otvoreno bez zadrške govore o stvarima koje su prethodile ubojstvu Ive Pukanića. Cijenim to. Zato što s druge strane nisu glazbeni kritičari, nego međunarodni kriminalci s ozbiljnom kriminalnom reputacijom. I hvala im na tome. Bilo je puno već dvadesetak ljudi s kojima sam ja razgovarao, što iz obavještajnog miljea, što iz kriminalnog miljea, što iz tužiteljsko-odvjetničkog miljea koji su mi na kavi dali puno "ekskluziva". I onda kad bih ja rekao 'kad te snimamo', 'Nemoj, nemoj nemoj, ne bih ja govorio o tim ljudima'. Tako da svaka čast ovim ljudima koji su nam se otvorili i stali pred kamere."

Atentat na Pukanića se dogodio prije 15 godina. Zašto si se odlučio baš za taj slučaj?

"Zato što je to atentat s elementima terorizma. Zato što se to dogodilo u srcu glavnog grada Hrvatske, zato što 15 godina nakon ne znamo tko je naručio i platio to ubojstvo i zato što upozoravamo na to tko je napravio propuste. Tko je obavještajnoj zajednici okrenuo glavu, tko je u tadašnjem vrhu države okrenuo glavu? Hrvatska ima ozbiljne službe. Nemoguće je da pet međunarodnih kriminalaca luta Zagrebom, tri mjeseca prati Pukanića, pokuša atentat na njega, a da to nitko nije znao. Znači, u to me ne može nitko uvjeriti. Ova emisija mi je samo dala potvrdu toga. Netko je okrenuo glavu da se dogodi ovo što se dogodilo. Dogodio se stravičan zločin. Ubojice su osuđene na 163. godine zatvora. Jedan od njih - Luka Matanić dogodine izlazi, a mi još uvijek ne znamo tko im je to platio."

Puno je zaista slojeva, no i emotivno je zasigurno bilo teško. Otvorila se i njegova kćer. Zaista mi se čini nešto što si emotivno teško doživio.

"Jako je teško gledati i slušati djevojku koja je bila tada maloljetna. Sara je tada imala 17 godina. U nekoliko godina izgubila je i oca i majku. Ima taj križ kontroverzi koje su pratile cijelo to ubojstvo i cijela ta tragična obiteljska situacija. Sara je uistinu sjela pred naše kamere i satima strpljivo odgovarala na sva pitanja. Rekao bih potpuno otvoreno nepatvoreno s jednom čistom emocijom koju kao iskusan novinar mogu prepoznati. Ta djevojka je govorila što je to što je prethodilo ubojstvu njezinog oca i posebno izrazila svoje nezadovoljstvo, frustraciju s tim da se još uvijek ne zna tko je to naručio i zanimljivo, za razliku od većine ostalih sugovornika koji su relevantni. I Sara Pukanić, ali Pukanićeva sestra Anka imaju mišljenje da je ubojica, odnosno nalogodavac ovdje među nama da on u Zagrebu i da je Pukanićevo ubojstvo naređeno iz Hrvatske."

Ovo je danas prvi dio u četvrtak. Drugi dio koje su još teme odabrali na čemu još radite?

"U ovoj prvoj sezoni radimo još dvije teme. Jedna je Ivana Hodak, kćer poznatog odvjetnika Zvonimira Hodaka i kćer bivše potpredsjednice Vlade Ljerke Mintas Hodak koja je ubijena s 26 godina. Pritom ta djevojka nije mrava zgazila. Rekao bih da je intervju s njezinim roditeljima nešto najteže što sam radio u svojih 30 godina karijere. Razgovarao sam s ljudima koji su izgubili sve što su imali u životu i koji su se do kraja, osobito gospodin Hodak, otvorili pred našim kamerama. Još jedna priča koju radimo jest zločin koji je počinio general Ivan Korade. Podsjetit ću, riječ je o ratnom zapovjedniku 7. Gardijske brigade koji je nesporni ratni heroj. To je čovjek koji je 5. kolovoza podigao hrvatski stijeg na Kninsku tvrđavu. Tog dana bio je najpopularniji Hrvat bez konkurencije, koji je Tuđmanu sabotirao prijavak i rekao predsjedniče: 'Ovo je moj poklon vama i svim građanima Republike Hrvatske'. Trinaest godina nakon toga ubio je pet ljudi. Zašto? Ni za što? Na kraju skončao samoubojstvom. I tu također donosimo ispovijedi žrtava koji su ostali uskraćeni za bilo kakvu odštetu i puno zanimljivih detalja. No, sad bi bilo nezahvalno da vam sve kažem"