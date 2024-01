Preminuo je zapovjednik legendarne bojne Frankopan Bruno Zorica zvani Zulu (72). Sudjelovao je u stvaranju specijalnih postrojbi HV-a, a o svom je prijatelju za RTL progovorio i umirovljeni general Ante Gotovina.

Takvi se rijetko rađaju. Bio je osebujan, nevjerojatno i prgav i hrabar. Dosljedan do zadnjeg daha.

"To je moj prijatelj. Mi smo vojnici, a on je bio vojnik od mladosti i do kraja je bio vojnik" rekao je Gotovina.

Kaže, pamtit će ga po tome što je bio vojnik "u punom smislu te riječi". A prijatelj, tvrdi Gotovina "jedan za sve, svi za jednoga, to je naučio od najmlađih dana i to je tako uvijek bilo i njegov je život bio takav".

Kratko je komentirao i to što je odlikovan činom generala prije pet dana: "To je i zaslužio... To je i zaslužio".

U Legiju stranaca otišao je 1972. godine nakon incidenta koji je izazvao za vrijeme Hrvatskog proljeća. Nadimak Zulu dobio je po afričkom plemenu. Tamo je bila njegova prva borbena zadaća. Slijedila su najgora svjetska ratišta, a onda 1991. godine i ono koje mu je emotivno bilo najteže - Domovinski rat.

Mladen Mikolčević, umirovljeni general, dozapovjednik Bojne Frankopan: "Bili smo izloženi najtežim zadaćama o kojima se godinama nije pričalo. Neki su dokumentarci sada izišli i napravljeni", ističe umirovljeni general, dozapovjednik Bojne Frankopan Mladen Mikolčević.

Iz tog razdoblja njegov prijatelj pamti i scenu poput onih iz akcijskih filmova.

"Kaže 'moram po beretku' i ja mu govorim 'nemoj ići, poginut ćeš', međutim, on se na to nije obazirao. Doslovno je pod vatrom metaka dopuzao i dotrčao do beretke, stavio je na glavu i vratio se živ i neokrznut", priča Mikolčević.

Njegov zadnji televizijski nastup bio je u našoj emisiji. Čovjek je to koji je imao 300 skokova s padobranom.

Imao je Zulu i nježnu stranu i nije je se sramio pokazati pred svima.

"Ovca ojanji, nekad odbaci janje, kuma Ankica me zove veli 'Zulu dođi, treba janje dadilju'. Ja idem k njoj u selo, uzmem janje i onda othranim polako na dudu", ispričao je Zulu jednom prilikom za RTL.

Janjci koje je on odgajao nisu nikad završili na ražnju, nego su doživjeli duboku starost. On je u svoju tek zakoračio. Njegov je prijatelj, general Gotovina, sve sažeo u dvije kratke rečenice: "To je život. Čovjek se rodi i odlazi".