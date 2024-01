ODNOSI SVE HLADNIJI Badnjak u Zagrebu bez predstavnika iz Srbije: 'Vučić o svemu dobro promišlja donosi li mu to korist'

Puno ljudi okupilo se na večernjoj misi u Hramu preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu u povodu obilježavanja Badnjaka po Julijanskom kalendaru. Naša reporterka Ana Mlinarić prokomentirala je nedolazak dužnosnika iz Srbije na tradicionalni domjenak u Zagreb: 'Prošle godine Aleksandar Vučić osobno je ovlastio Ivicu Dačića da dođe u Hrvatsku i otopili odnose. Uslijedili su susreti s Anom Brnabić. A onda je kraj godine donio diplomatski skandal. Svega nekoliko dana prije izbora Hrvatska Srbija je protjerala i persona non grata proglasila prvog tajnika u veleposlanstvu. Beograd kaže radi se o špijunaži, dok je Hrvatska, odnosno službeni Zagreb, to protumačio kao tipičan predizborni trik. Jer kod dijela Vučićeve birača zaoštravanje odnosa sa Srbijom itekako mu donosi političke poene sve poteze. To je tipičan modus operandi Aleksandra Vučića. On sve poteze donosi tako da dobro promišlja jesu li mu u tom trenutku korisniji potezi koji će donijeti simpatije kod domaće ili međunarodne javnosti.' Više o tome ima li šanse za pomakom u odnosima Zagreba i Beograda pogledajte u videu