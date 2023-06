Bakar raskopan, stanovnici polomljeni! Nikolina majka polomila je 3 rebra i sprema tužbu

Primorski gradić već je dugo veliko gradilište, u Bakru se kopa na sve strane jer se rješava problem koji postoji oduvijek, a to su i vodovod i kanalizacija.

Mještanin Marko Nenadić negoduje zbog izgleda mjesta: "Godinu dana razrovan, cijeli Bakar, ne jedna ulica, nego cijeli Bakar!"

Radovi su počeli lani, a uz rub uređene rive je velika crna cijev koja je garancija vodoopskrbe za mještane.

Baš tu je pala 85-godišnjakinja čiji nam sin Nikola Petković govori: "Gradilište je trebalo biti osigurano, označeno. A nije bilo označeno, majka je pala preko apsolutno neoznačene, tanke, nevidljive špage podignute na manje od 10 centimetara dakle u visini gležnja, na rivi."

Sin nam je pokazao fotografiju sporne špage, a posljedica su, kaže, tri slomljena rebra i druge ozljede. Spremaju tužbu.

Andrina Aleksić potvrđuje da ona nije jedina ozlijeđena: "Već se ih fajn razbilo, leže žene koje su pale. I ja brinem, kako da ne!"

Tamošnja obiteljska liječnica Mirjana Krstić Arbanas ukazuje na brojeve iza kojih, kaže nam, stoji dokumentacija: "Otkako su počeli radovi, bilo je padova koji su s time u direktnoj vezi. Govorimo o pacijentima koji su liječeni i obrađivani u Kliničkom bolničkom centru na Sušaku kod traumatologa i takvih je bilo točno petero ljudi. A što se tiče padanja, grebanja i manjih ozljeda kao što su oguljotine, znači sve ozljede koje su okarakterizirane kao lakše, njih je bilo cirka 20-ak."

Unatoč svemu većina, mještana podržava radove, ali s boljom sigurnosnom zaštitom.

Branko Šaškvan nam kaže: "Mora se kopati. Ako se ne kopa, neće se nikad završiti, znači moramo malo pretrpjeti tu raskopanu situaciju i nadam se da će biti brzo gotovo."

Smiljka Vulinović slaže se: "Ako hoćemo kasnije imati uredno i funkcionalno, onda moramo potrpiti."

Marin Roberti kaže zašto je i on za radove: "Sad će biti zaljev čist i moći će se ljudi kupati, moremo kupalište napraviti i sve, do sad nismo mogli niš dokle kanalizacija je tu hodila va more!"

Situacija je sada, blago rečeno, vrlo nezgodna.

Andrej Marochini, direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Rijeka, kaže kakvo je stanje: "S obzirom na to da imamo 30 direktnih ispusta u more koji nemaju nikakvu obradu otpadnih voda/blic/Što se tiče kanalizacije izgrađeno je 85 %, što se tiče vodne mreže izgrađeno je 65 %."

Radovi zasad idu po planu, a trebali bi biti gotovi do svibnja iduće godine.