Banožić: 'Nisam izbjegavao Milanovića. On je dobio poziv na svečanu akademiju, a ja nisam na Pantovčak'

O obljetnici, ali i uspješnom izbjegavanju predsjednika i Vlade- s ministrom obrane razgovarala je Dajana Šošić.

Jeste li izbjegli još jedan susret i zašto?

"Naravno da ne, cijeli dan imam obveze kao što sam imao u subotu i petak. Imamo svoj raspored i program. Nisam primijetio ni kad je bio ni kad je otišao"

Jutros on nije bio na svečanoj akademiji? Je li to pomalo smiješno?

"Što se tiče Svečane akademije, dobio je poziv uredno, nije se odazvao. Poslao je izaslanika. Za razliku od njega nisam dobio poziv na Pantovčak"

Ispašta li vojska?

"Naravno da ne ispašta. Vidite po svim našim izjavama i onome što se prikazuje u javnosti, a to je rad na modernizaciji i opremanju HV-a, rad na razvoju vojnika i vojnikinja da budu zadovoljni. A i da oni koji trebaju ući u sustav uđu s ciljem jasnog razvoja. Nema nikakvih problema što se nas tiče. Milanović ima jedan dio koji mu proizlazi iz Zakona…"

Istaknuli ste više puta nužnost ulaganja u HV. Milanović kaže da stanje u zalihama nije dobro? Koliko je to točno?

"Kad bih krenuo nabrajati, jasno ću nabrojati što se nabavilo u mandatu Vlade Plenkovića, bivšeg ministra Krstičevića i mene, a on neka nabroji što je učinio kao premijer za vrijeme svog mandata"

Je li sve spremno za dolazak Rafala?

"Dakle, ono što imamo ispred nas je vremenska linija. Aktivnosti se završavaju u skladu s rokovima. Siguran sam da ćemo završiti infrastrukturu i obuku pilota prije samog dolaska Rafala"

Zračni prostor će jedno vrijeme nadzirati borbeni avioni Mađarske i Italije. Kada će biti angažirani?

"Riječ je o NATO članicama, mi smo odgovorna članica koja komunicira s NATO zapovjedništvom o svakoj promjeni. Postojat će jedan kratki period do samog dolaska Rafala, bit ćemo tu na usluzi kao i naši saveznici. Nije to ništa uobičajeno i neke zemlje to čine godinama. Nema tu nikakvih troškova, prije svega je riječ o sigurnosti građana"

Što se tiče helikoptera koje smo donirali Ukrajini? Jesu li već možda bili u akciji?

"Ne raspolažemo informacijama kako se vrše operacije u Ukrajini"