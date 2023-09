TEŠKO IH ČUPATI IZ KOROVA Berba buča u Zagorju, urod nešto lošiji. No jeste li znali da za litru ulja treba 150 kg buča?

Možda berba izgleda idilično, no bez sumnje, onima koji će u polju s njima biti sljedećih mjesec dana, sigurno će biti potreban godišnji. No, nije samo naporan rad problematičan već slabiji urod. Ove je godine od 20 do 30 posto manji od očekivanog