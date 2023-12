uživo s hvara Bespravna vila mu se ruši, a on pije kavu na Hvaru: Nije raspoložen za izjave, ali je RTL-ove novinare puno pozdravio

Gdje je danas bivši šef HEP-a i što kaže? Nakon što je snimila rušenje, na Hvaru je i to doznala reporterka RTL-a Danas Dragana Eterović. Javila se uživo s najnovijim informacijama: Frane Barbarić nalazi se upravo ovdje na Hvaru, to su nam potvrdili mještani u Jelsi koji su ga vidjeli u šetnji mjestom i na kavi, a on upravo u Jelsi posjeduje neke nekretnine. Preko posrednika smo pokušali doći do Frane Barbarića, kaže reporterka RTL-a Danas, no on je poručio da nije zainteresiran za izjave, puno nas je pozdravio i rekao da mi nastavimo raditi svoj posao. "Od izbijanja afere, nije komunicirao s medijima ni s novinarima, osim putem priopćenja. Potvrdio je i da u pitanju nije bespravna gradnja, nego rekonstrukcija stare kamene kuće, a to nam rekli i neki mještani, no nisu htjeli stati ispred kamere. No, takvo objašnjenje Općinski sud u Splitu nije prihvatio i odbio je žalbu Frane Barbarića koji se prihvatio rušenja kuće u toj skrivenoj vali, do koje smo se i sami uvjerili, nije uopće lako doći", javila je RTL-ova reporterka.