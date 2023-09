Stiže omiljeno voće jeseni, domaće mandarine!

Koliko će biti domaćih mandarina, kakve su kvalitete i ima li ih tko brati provjerila je naša reporterka Marija Pajić Bačić koja je posjetila nasad mandarina u Opuzenu Nike Kapovića.

On je zadovoljan urodom.

"Ova je godina izuzetna za mene jer prvi put u normalnom rodu imam novi nasad i količine će biti jako dobre. Kao i svake godine, našu mandarinu odlikuje veliki udio soka u plodu, on je na više uzoraka premašio 50 posto. Kad znamo da konkurencija u Španjolskoj i Turskoj muku muči da dobije 33 posto, onda je to velika razlika koja nešto znači u kvaliteti", rekao je Kapović.

Berači rade puno parom, na pitanje ima li ih dovoljno, kaže da on godinama ima tradiciju da ima samo neretvanske berače.

"To su jako dobri berači kojima ne treba ništa govoriti kako treba raditi, zadovoljan s njima i nemam problema s berbom", rekao je Kapović. Otkupna cijena je 55 centi po kilogramu, proizvođači s cijenom nikad zadovoljni, kaže Kapović.

"Htjeli bi veću cijenu otkupa, ali nekad to objektivne okolnosti ne dopuštaju. Ako se ova cijena zadrži druži period, možda to i neće biti loša cijena. A ako se ne zadrži, onda je to loša startna cijena", rekao je. Iako je proizvođače mandarina posjetila ministrica poljoprivrede, kaže da od nje nije ništa tražio.

"Moje je raditi i da dobijem dobre prinose, a ono na što ne mogu utjecati je cijena pa je bolje da se time ne bavim".

POGLEDAJTE VIDEO Cijene tek zamrznute, a trgovci već najavljuju poskupljenja!? 'Kupci će morati postati Sherlock Holmes'