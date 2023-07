Bili smo na Sportskim praznicima. Prijavljeno više od 14 tisuća djece: 'Preskačemo uže, igramo košarku...'

Godišnji je mnogima još daleko, kamo onda s djecom tijekom praznika? Umjesto mobitela i tableta odlično su rješenje sportski tereni. Besplatne aktivnosti za sve učenike održavaju se na 85 lokacija diljem zemlje, a svaki dan traži se mjesto više.

Zagrijavanje, poligoni pa malo rukometa i košarke. Ljetni praznici i sport za njih su prava kombinacija. To vrijedi i za Mariju Jovović iz Zagreba. "Tu sam već dva tjedna i super mi je jer kad sam kući provodim vrijeme na mobitelu i tabletu, a ovdje se svi lijepo zabavljamo", poručuje.

Već drugu godinu svoje praznike tako provodi i Robert Jakić. "Najviše mi se sviđa što smo vani, a ne unutra i puno više se možemo igrati", zadovoljno dodaje. "Super se zabavljamo, preskačemo uže, igramo košarku, svakakve poligone, malo mi smeta sunce ali super je", slaže se Stela Roksandić.

Sportski praznici za sve su besplatni. Ove godine prijavilo se više od 14 tisuća djece. Aktivnosti se održavaju na 85 lokacija diljem zemlje, a sve pod vodstvom 178-ero kineziologa.

"Tu su 3, 4 sata u jednom danu i to je vrijeme koje bi teoretski proveli na kompjuteru, a tu su aktivni. Neka djeca su ovdje 4 tjedna i bave se sportom što je najvažnije za njihovo zdravlje i kasnije za zdravlje nacije", ističe voditelj sportskog programa Luka Slišković.

Sklapaju nova prijateljstva, usavršavaju postojeće i uče nove vještine.

"Naučila sam rukomet, novo sam naučila jednom nogom i križno preskakati uže i baš mi se to sviđa", pohvalila se Meli Šeper. "Treniram rukomet i sad mi je to najdraže i to tako da dogodine mogu još snažnije pucati", dodaje Jakov Sviličić.

Uz sportske aktivnosti djeca uče o pravilnoj prehrani i zdravim životnim navikama. Glavni tajnik Hrvatskog školskog sportskog saveza Ivan Dujić ističe da je smisao ovoga da se dugački ljetni praznici skrate, odnosno da se obogate sportskim aktivnostima kojima je cilj druženje i socijalizacija. "Imamo želju proširiti ovaj projekt i na zimske sportske praznike", otkrio je.

Hrvatski školski sportski savez u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta ovaj projekt provodi treću godinu zaredom. "Projekt je nastao za vrijeme pandemije i kao odgovor na pandemiju", objašnjava ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac i dodaje: "Od kada je krenuo, u tri godine u ovaj projekt uključilo se 40 tisuća djece i cilj je da ih uključimo što više".

Sportski praznici traju još 10 dana, a projekt će se nastaviti i dogodine.