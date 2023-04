Bili smo u akciji s carinom. Kako su otkrili ilegalnu tvornicu, gdje su našli dvije tone duhana?

Velika akcija carine u Varaždinu. U skrivenoj prostoriji jedne kuće - pronašli su dvije tone duhana! I ne samo to! Otkriven je i sav pribor za krijumčarenje. Kako su otkrili ilegalnu tvornicu.

Kao prava manufaktura. Tajna soba koju je u jednoj obiteljskoj kući u Varaždinu otkrila carina. Prostorija je bila posebno obložena kako se zvuk rezalice koja usitnjava duhan ne bi čuo vani. Dvije tone duhana trebalo je, po sumnjama, otići na crno tržište

"200 kilograma duhana oni su uspjeli usitniti, no međutim tona i 900 kilograma duhana trebala se usitniti i preraditi na ovome stroju", rekao je Predrag Juratovac, pomoćnik ravnatelja Sektora za mobilne jedinice carine.

U 18 kutija duhan je bio posložen u prostoriji koja je bila ograđena, odnosno odvojena od kuće. Vlasnik je, kako doznajemo, otprije poznat policiji jer je imao brojne prijave.

"Oni su domišljato sakrili ulazna vrata, da su stavili jedan ormar tako da bi se zakamuflirao sam taj ulazak u prostoriju. No međutim naši službenici mobilne jedinice Varaždin bili su uporni, otkrili su prostoriju i u njoj dvije tone duhana", istaknuo je Juratovac.

Koliko ilegalnog duhana ima po tržnicama gdje se najčešće i prodaje s carinom smo krenuli u akciju.

Uzeli su i psa Bellu. Carina ih inače ima šest. Naučeni su kad nanjuše duhan da sjednu, što je Bella kod jednog automobila i učinila.

Riječ je o sitno narezanom duhanu bez markice što je Zakonom zabranjeno prodavati. Dobra je vijest da se u posljednjih pet godina ilegalno tržište smanjuje.

"Tijekom 2022. godine mi smo ukupno oduzeli 74 tone duhana. Bilo je i ovakvih pretraga, a kao što sam rekao, duhan se krijumčari u vozilima, u praznim cisternama", rekao je Juratovac.

Ono što najviše zabrinjava jest da se sav duhan krijumčara prerađuje u iznimno nehigijenskim uvjetima.

"Vlasnik gospodarskog objekta kod kojeg je izvršena pretraga rekao je da nije znao za postojanje te skrivene prostorije u kojoj smo mi pronašli dvije tone duhanaa, rezalicu i duhan koji je bio pripremljen za daljnju prodaju", rekao je Juratovac.

Na pitanje kako je objasnio da nije znao da se to nalazi u njegovoj kući Juratovac odgovara: "Doista ne znamo ni mi, ali to je pokušaj da se i on opravda"

Da je sve ovo završilo na crnom tržištu državni proračun na osnovu trošarine bio bi oštećen za 240 tisuća eura.