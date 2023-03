Cvjetni trg, 1 sat ujutro, jedni kupe smeće, a drugi kreću u akciju kako bi se obračunali s onima koji nepravilno odlažu smeće. Prekršaj već kod prvih kanti na koje smo naišli.

Tomislav Gregurić, radnik Čistoće u službi ophodnje, pojasnio je da je riječ o jednoj poslovnoj kanti i jednoj kanti od zgrade.

"Znači poslovni korisnici ne smiju bacati u kante od zgrade. Sad ćemo vidjeti što nam je tu", dodao je Gregurić. Bingo. U smeću su računi koji otkrivaju da smeće dolazi iz obližnjeg restorana.

Radnik Čistoće kazao je da na zemelju tih dokaza mogu napisati ugovornu kaznu firmi jer je bacila svoj otpad u spremnik od kućanstva. Prijava se unosi u aplikaciju, piše se adresa, je li prekršitelj kućanstvo ili firma, tip otpada, a obavezno se prilažu i slike kao dokazi. Prekšitelju uskoro stiže kazna od 130 eura.

Radnik Čistoće u službi ophodnje, Hrvoje Šiprak, kazao je: "Ti si tu fotograf koji moraš uhvatiti što više detalja. Što više detalja, to bolje za tebe. Kad što više toga uhvatiš ne može reći da to nije njegovo."

Na drugoj poziciji sve u redu, no onda su komunalni redari i radnici Čistoće ugledali hrpu vreća sa smećem izvan kontejnera. Prekršitelj je bio još jedan ugostiteljski objekt.

Radnici su pojasnili da je riječ o odlaganju izvan spremnika za što je kazna 130 eura.

"Ovo se isto vidi da je njegovo smeće, sve su iste vreće, iste svjetline, znamo ih isto otvoriti i nađemo još više računa", rekli su Gregurić i Šiprak.

Naša je ophodnja do sada pokazala da problemi nisu privatni korisnici koji su do sada dobili gotovo 3.000 i upozorenja i 2.500 zahvala već poslovni subjekti. Na terenu su se u to uvjeriki i komunalni redari.

Darko Hračko, voditelj drugog odsjeka komunalnog redarstva, rekao je: "Građani se pridržavaju, odlažu u ZG vrećice, propisano odlažu otpad, ali poslovni korisnici koriste manje spremnike, a imaju puno više otpada. Trebali bi spremnici većeg volumena ili zadužiti gdje će to odlagati u veći spremnik."



Komunalni redari i radnici Čistoće barem za sada ne diraju privatne korisnike. Prvo su na redu kazne za poslovne subjekte. One iznose od 40 do 130 eura, a kad se krene u inspekciju ostalog smeća, građani koji nepropisno odlažu smeće morat će platiti najmanje 20, a najviše 65 eura kazne.