UOČI IZBORA Bivši radnici Dalmacijavina nakon 10 godina će konačno dobiti zaostale plaće: 'Mnogi su umrli i nisu dočekali ovaj dan'

Bivši radnici splitskog Dalmacijavina u stečaju, nakon 10 godina, konačno će dobiti zaostale plaće! Od danas su krenule prijave za ukupno 556 radnica i radnika, a ovisno o stažu, u prosjeku će dobiti oko 14 000 eura. Odluka je to Vlade koja je, rekla je predsjednica sindikata Dalmacijavina, prepoznala njihove zahtjeve. Ukupno dugovanje od osam i pol milijuna eura tako će se podmiriti iz proračuna, a isplata se očekuje za mjesec do mjesec i pol. Dobar poticaj, eto, slučajno ili ne, uoči skorih parlamentarnih izbora. "Jedanaest godina smo bili strpljivi. Niko nam više nije vjerovao, počeli smo i mi sami sumnjati, iskreno. Tako da nam je to došlo, ono zaista. Malo smo se nadali, malo, malo", poručila je Jurka Penić. "Mnogi su umrli i nisu dočekali ovaj sretan dan. Tako je kako je, ipak uspjeli smo, dobit ćemo to što ćemo dobit. Opet dobro", rekao je Zlatko Balić iz Dugopolja. "Bila je jedna velika, velika kuća, sa tisuću i nešto djelatnika međutim pomalo sve se to srezalo i žao mi je što nema više Dalmacijavina", rekla je Velinka Runjić iz Splita.