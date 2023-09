na tisuće vjernika Blagdan je Male Gospe, Solin slavi svoj dan. Jedni došli po zagovor, ali se i pojede: 'Ispeći će se 1050 odojaka i janjaca'

Blagdan je Male Gospe, odnosno spomendan rođenja Blažene Djevice Marije. Poseban značaj taj dan ima za vjernike, koji su u velikom broju stigli i u Solin, koji slavi svoj. Danas se na tisuće ljudi slijevalo u procesiji solinskim ulicama. Vjernici stižu na blagdan Male gospe zahvaliti joj, ali i moliti za svoje najdraže. Ljiljana Duske moli se za zdravlje brata i nebesku majku moli da mu da snage i zdravlja. Marija Tomaš stigla je iz Krila Jesenica i otkriva kakav je njen ritual: 'Kad dođem prekrstim se, pomolim se, Ispovidim se, slušam svetu misu i onda nađem društva i ostanem na marendi.' A na sajmu svega. Milenko Vorić ugostitelj je i 'okrenut će '160 odojaka i 42 janjeta': 'Ali nas devet ugostitelja zajedno okrenut ćemo oko 1050 komada.' Kilogram svinjetine nađe se za 20, a janjetine za 25 eura, no cijene idu i do 40 eura. Kako je to izgledalo u Solinu na Malu Gospu pogledajte u prilogu Dragane Eterović