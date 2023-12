Blagdani bez odojka na stolu? Kilogram i do 9 eura: 'Cijene su abnormalne. A to nije kraj, skakat će još!'

Danas su se na tržnici mogli vidjeti redovi pred zagrebačkim mesnicama. Mnogi pitaju za odojak, no u ponudi ga baš i nema. Nije problem da je prerano za prodaju, jer slična će situacija biti i za tjedan ili dva.

Mesar Josip Babok objašnjava nam kakva je situacija.

"Bit će na knap, ma neće ih uopće biti, ako ih bude cijena će biti malo paprenija nego što je bila prošle godine. Trenutna cijena je 8 eura , a za par dana ne znamo kakva će biti", kaže mesar Babok

Građani bi za blagdan rado pojeli komad odojka. Mnogi će platiti koliko god trebalo jer smatraju da se bez njega ne može, a da se ionako uglavnom jede samo jednom na godinu.

"Ja ću radije više platiti, al da je pravi odojak, a ne neki patvoreni u kojem su antibiotici, voda, čujte ni sam ne znam što sve stvaraju s njime." kaže nam Zagrepčanin Branimir.

Njegova sugrađanka Mirjana ističe da si neće svi moći priuštiti odojka:

"Ima onih koji imaju, a ima i nas koji nemamo."

Neki smatraju da će cijena za 10 dana biti i veća od 10 eura za kilogram.

"To su cijene koje su apsolutno apsurdne. Ja mislim da bi naši ljudi, naši sugrađani na tu priču trebali reći nešto vrlo protestno, a to je da plaćamo najskuplju hranu u Europi. To je sramota!" ljutito kaže Miro iz Zagreba.

Dobar dio građana zato već ima naviku kupovati izravno s obiteljskih gospodarstava. No, ni od njih ne stižu dobre vijesti.

Na farmi u okolici Bjelovara, dva i pol tjedna prije Božića nema odojaka, ostale su samo svinje za tov.

"Odojaka više nema. Za ovu godinu - gotovo. Zadnji odojci su otišli prije nekih 15-ak dana. Mnogi koji traže pitaju mogu li ih nekome drugome uputiti, a nažalost ne mogu nikome. " kaže Slobodan Lončar, vlasnik OPG-a.

Tvrdi da je žalosno i to što je većina kupaca sa sela, oni koji su navikli pojesti nešto domaće, a sami više ne uzgajaju. Odojci su se ovih dana prodavali za 5 eura po kilogramu. Inače, u isto vrijeme lani cijena se kretala između 3.5 i 4 eura.

"Cijene su abnormalne. Skočile su sada, jako su visoke, a do Božića i Nove godine ne bi htio predviđati, ali sigurno će ići još - to je 100%." kaže Slobodan.

Odojak je tako postao više od luksuza, a sada priznajte, jeste li ikad pomislili da će vam trebati toliko novca, vještine i sreće samo da biste imali jedan komad mesa na blagdanskom stolu?