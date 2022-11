Blagdanski stol nikad skuplji! Kako napuniti košaricu sa sve tanjim novčanikom

Na tržnicama sve je spremno za blagdansku ponudu. Ovogodišnja blagdanska košarica, prema nekim izračunima mogla bi nas koštati i do 40 posto više. Što staviti na stol, ali i kako ga ukrasiti - brine mnoge.

"Neke ukrase ćemo reciklirati, a nešto ćemo kupiti svježe, kombinirat ćemo", kaže Marina iz Zagreba.

"U Dalmaciji uvik vrti janjac bez obzira skuplje bilo ili ne", tvrdi Ana Marinka iz Splita.

Na pitanje čega se neće odreći u blagdansko vrijeme, Roberta iz Zagreba kaže: "Božićni slatkiši."

Upravo su slatkiši jedna od kategorija kojima je cijena zbog podizanja trgovačkih marži u prošloj godini porasla. Pokazuje to analiza agencije za tržišno natjecanje koja je pratila trgovačke marže lani i ove godine u svibnju i lipnju - u osam kategorija proizvoda.

Rezultati njihova istraživanja pokazali su kako su prosječne marže lani i ove godine najviše u kategoriji pekarskih proizvoda i slatkiša, a relativno su visoke kod voća i povrća te osnovnih prehrambenih artikala.

Smanjene prosječne marže u tom razdoblju bilježe se kada je riječ o mesu peradi i jajima, mlijeku te svježem voću i povrću.

"Meso, voće i povrće imaju najmanje marži u toj kategoriji, to je dobro za građane. Nažalost negdje se moraju pokriti ti troškovi", kaže Mirko Budimir, potpredsjednik izvršnog odbora Udruga trgovine HUP-a.

"Oni to mogu činiti dok je potražnja velika, a kad je potrošači prestanu kupovati trgovi će biti prisiljeni ili tu robu prestati prodavati ili smanjiti svoje marže", objašnjava Dijana Kladar iz udruge Potrošač.

Vladina mjera zamrzavanje cijena osnovnih prehrambenih proizvoda još uvijek je na snazi, trgovci traže hitno odmrzavanje.

"Mislim da je to dugoročno neodrživa kao i te propisane marže - s druge strane to može dovesti dodatno do nestašice pojedinih proizvoda", kaže Budimir.

"Mislim da to nije dobro jer velik broj Hrvata i umirovljenika živi teško i bez obzira na inflaciju", govori Kladar.

Na potezu je ponovno Vlada. Već skupa hrana tako bi za blagdane mogla i dodatno poskupiti.