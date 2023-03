Bliži se 95. dodjela zlatnih kipića. Borit će se Elvis i Duhovi otoka. 'Svi su podijeljeni u kvaliteti'

U Los Angelesu su održane SAG nagrade za najbolje televizijske i filmske izvedbe godine i za koje glasaju sami glumci. Pobjednik u većini kategorija bio je film 'Sve posvuda, sve odjednom'.

Sezona filmskih nagrada je pri samom vrhuncu, bliže se Oskari. Istražili smo zašto je ove godine gotovo nemoguće predvidjeti pobjednike Zlatnih kipića.

Bila je to trijumfalna večer potpuno kaotičnog filma o paralelnim svemirima. Film 'Sve odjednom' proglašen je najboljim, a Michelle Yeoh najbolja je glumica.

"Ovo nije samo za mene, ovo je za svaku djevojčicu koja izgleda poput mene", rekla je Yeoh.

Ekipa filma slavila je još dvaput: Jamie Lee Curtis u sporednoj ženskoj, odnosno Ke Huy Quan u sporednoj muškoj kategoriji i postao je prvi Azijat koji je nagrađen u toj kategoriji.

"Okruženje, koje sada vidim, izgleda potpuno drukčije nego prije. Hvala puno svima koji su večeras ovdje i svima koji su pridonijeli ovakvim promjenama", rekao je Quan.

"Da vam iskreno kažem, imam 64 godine i ovo je jednostavno nevjerojatno!", izjavila je Curtis.

Sve dodjele filmskih nagrada uvertira su u one najpopularnije, najdugovječnije, na kraju krajeva i najprestižnije. Dodjela Oskara ove godine bit će iznimno napeta. Konkurencija je opaka, nekad se nagrađivao neukus, danas kvaliteta, smatra bivši šef HAVC-a.

"Ove godine je napeto i baš zato jer ima jako puno iznimnih filmova. Nevjerojatno važnih glumačkih perfomansi, koje su nagrađene na različite načine, različitim nagradama. Ako ćemo zapravo predviđat oskare, sigurno Colin Farrel za Banshees of isihrin. Kate Blanchett za Tar, to je sigurno, to je sto posto", rekao je filmski kritičar Daniel Rafaelić.

Da će holivudska borba za zlatni kipić biti neizvjesna do posljednjeg trenutka govore i ostale dodjele. Od Zlatnih globusa, preko Bafte, i sad do SAG-a nisu baš slavili isti filmovi, glumci i glumice.

Najbolji film na Zlatnim globusima bio je onaj Stevena Spielberga, Fabelmanovi na Bafti je to bila njemačka ratna drama Na zapadu ništa novo i posljednji spomenuti 'Sve odjednom'.

"Radi se o tome da su svi podjeljeni između kvalitete, a ne kao inače između PR-a i nekvalitete. To je dobro, da neukusa nema, to je također dobro. Zato je to veliko, zato je to najveći praznik filma", rekao je Rafaelić.

Tko će biti nagrađen za taj posao? Ove godine se u kategoriji najboljeg filma bori rekordnih 10 naslova: i ima tu svega - najviše nominacija, njih 11 ima Sve u isto vrijeme, Na zapadu ništa novo i Duhovi otoka imaju devet, a Elvis, film o životu kralja rocka - njih osam. Još malo i filmska borba - kreće!