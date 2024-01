SUCIMA PREKIPJELO Blokada pravosuđa zbog plaća: Kako će izgledati štrajk sudaca? 'Nećete se moći razvesti, ali ako vam pukne cijev...'

Upravni odbor Udruge sudaca donio je odluku o bijelom štrajku! Kreće od 22. siječnja i trajat će do 2. veljače. Svi ogranci odbili su ponudu Vlade - božićnicu, uskrsnicu, regres, dar za djecu, naknade za prijevoz te sistematski pregled. U Vladi kažu da je riječ o dodatnom povećanju primanja oko 115 eura. Sucima su primanja rasla prošle godine nakon bijelog štrajka. Prema podacima Udruge, suci prvog stupnja dobili su 519 eura veće plaće, dok Ministarstvo tvrdi da je to povećanje bilo od gotovo 600 eura. Slučaj prati RTL-ova reporterka Ana Mlinarić koja je razgovarala sa sutkinjom Vesnom Horvath iz Udruge hrvatskih sudaca. "Mi se uvijek želimo razgovarati i postići dogovor s izvršnom vlasti, međutim mi smo ove mjere odlučili da idu od 22. siječnja. Ako dobijemo konkretan prijedlog, mjere ćemo odgoditi. No, želimo sada razgovarati konkretno, o cjelovitom zakonu ono što nam je javno ministar obećao još u svibnju prošle godine, a nije ispunio" istaknula je sutkinja. Rekla je i da im je ministar obećao da će drugi sastanak s premijerom imati do 15. siječnja što se nije dogodilo. Objasnila je što će štrajk značiti za građane te koji će se slučajevi rješavati, a koji neće.