Bogatstvo za doček? Stolovi u centru Zagreba i do 500 eura: 'Neki to shvate kao izlazak u narodnjački klub'

Izgleda da su dočeci na otvorenom sve popularniji. I to ne samo na trgovima gdje su koncerti, već i u popularnim ulicama u centru grada. U Zagrebu se ljudi dijele na to jesu li Bogovićeva ili Preradovićeva ulica, ali svi žele na Cvjetni trg.

Iz centra Zagreba javila se RTL-ova reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić koja je razgovarala sa zagrebačkim ugostiteljem Tomom Ricovom.

Ljudi više ni ne pitaju za cijenu, svi žele biti na otvorenom na Cvjetnom trgu?

To je komercijalizacija, kao i svega. To što je prije 15 godina počelo kao malo druženje od 50-ak ljudi postalo je cijelo gradsko druženje. Senzacionalističko, ali u kafićima u Preradovićevoj se ne naplaćuju stolovi.

Tu se ne naplaćuju, ali smo snimili ranije da se naplaćuju i do 500 eura. Ljudi nemaju problema s tim, sve se iznajmljuje?

Ako ljudi nemaju problema s tim, onda ne bi trebao nitko imati s tim problema. Mogu platiti i 10 000 eura ako im se plaća. Po meni to nije bit, ali ima i onih koji to shvaćaju kao neki izlazak u narodnjački klub. To je zapravo jedna dobra tradicija.

Vidite li vi da ima sve više ljudi na Cvjetnom trgu? To više nije samo nekoliko kafića, kako je bio na Badnjak, očekujemo tako i sutra na Staru godinu?

Kao i Advent, vidim da se to proširilo po cijeloj državi. Što meni okej, to je neka naša specifičnost. Sumnjam igdje u svijetu da je taj dnevni doček toliko jak kao u Zagrebu. To je počelo možda prije petnaest godina, a sad je baš pravi fenomen. Od 50 ljudi na 10 000 ljudi brzo je došlo, ali to je još jedna turistička posebnost grada.

U svakom slučaju, sutra vas očekuje dobra zabava i dobra zarada.

Da, nadam se.