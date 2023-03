"Auto je bio tu ispred mene on je stradao. Ja sam bio ovako. Noć je, ništa ne vidiš, policija je rasvijetlila, stavila te kružiće", kaže Radivoj Tenodi, vlasnik kuće.

Trideset godina je radio u Čistoći, umirovljenik je. U kući stanuje sa suprugom, sinom, snahom i unukom.

"Uznemirena sam jako. Kada je to grunulo prva pomisao je bila potres. Onda čekam da se počne tresti, međutim ništa i shvatim da je to bila eksplozija", kaže Biserka Agić, vlasnica kuće.

Krhotine su letjele na sve strane i u susjedne kuće. Da joj nije svejedno kad čuje da se tako nešto dogodi u susjedstvu, potvrđuje i Đuja Ozanić.

"Sad me strah", govori.

"Slušajte, ništa se ne dešava slučajno, može biti neka osobna osveta, ali što bi vam mi mogli drugo reći u vezi toga. Za sve što se dogodi ima uzrok", govori Ivica Franić iz Zagreba.

U ulici su imali neobičnu situaciju.

"Tu susjedu je netko stavio na ogradu svinjsku glavu, koliko znam iz filmova to je neko upozorenje, je li to to - ne bi dušu griješio", kaže Radivoj Tenodi, vlasnik kuće.

Ali bombe do sada nisu padale. Obitelji Tenodi tvrdi da nisu ni s kim u sukobu.

"Pretpostavljam da je promašena adresa, tko je bacio, zašto je bacio, da li se netko rješavao eksplozivnog sredstva, ali onda bi valjda bacio na livadu. Ništa ne znam". govori Radivoj Tenodi.

No, problema sa zakonom zbog dilanja itekako je imao njegov pokojni brat koji je živio u kući pokraj Radivojeve, prije nego što ju je prodao.

"Ne mislim da je to nama namijenjeno, ustvari ne znam što da mislim niti mogu urpijeti prstom jer se nitko i ništa vidjeti, tko se tako ružno zeza - ne znam", kaže Biserka Agić, vlasnica kuće.

Zašto se bomba našla baš u njihovu dvorištu i time ugrozila i njih i susjede, te tko ju je bacio - trebalo bi se znati nakon kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku.