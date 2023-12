Boris Tadić s prosvjednicima za RTL: 'Samo pritisak, pritisak, pritisak, tako je i Milošević oboren'

U Beogradu na prosvjedu je i naša reporterka Ana Mlinarić koja se uživo večeras javila u RTL-u Danas.

Izvijestila je da nema novih uhićenja, brojka je stala na 38 uhićenih. "Ali ima odluka o istražnom zatvoru i za većinu koji su do sada bili kod suca istrage određen je istražni zatvor. Prema neslužbenim informacijama radi se o 30 osoba. Ispitivanja kod suca istrage još uvijek traju. Prosvjed je krenuo ispred Izborne komisije i sada je stigao pred Palaču pravde, gdje još uvijek traju ispitivanja i svi okupljeni građani maloprije su uzvikivali 'SNS Lopovi', 'Pustite ih sve'", rekla je Ana Mlinarić.

Ispitivanja uhićenih večeras traju na drugom katu Palače pravde ispred koje se prosvjeduje te prosvjednici su uvjereni da ih čuju u zgradi. "Za sada ovaj prosvjed prolazi mirno i ne vidimo prisustvo policije, barem one uniformirane, iako je dosta policije u civilu - njih se ovdje vrlo lako može prepoznati. Dojam je da je nešto manje ljudi na prosvjedu nego što je bilo proteklih dana. Neki smatraju da je razlog što ima manje ljudi upravo u uhićenjima i da je moguće da se dio ljudi uplašio. Ono što je objektivno i činjenica jest da su građani umorni od šetnje jer, kažu, ove šetnje, nisu dosad donijele rezultate. Građani u Beogradu na ulice izlaze već osam dana. Ali ako odemo malo u prošlost, zapravo su na ulicama od svibnja i masovnih ubojstava", rekla je Ana Mlinarić.

naša reporterka razgovarala je i s Borisom Tadićem, bivšim predsjednikom Srbije kojemu su mnogi zamjerili što se nije na kraju dogovorio s listom 'Srbija protiv nasilja' izašao je odvojeno na izbore. "Da, ali to nije bila naša krivica. Mi smo htjeli, ali drugi nisu stali s nama, ali dobro, nema veze. Mi zajedno prosvjedujemo, podržavamo studente i građane", rekao je Tadić za RTL Danas.

Na pitanje, što dalje, Tadić je odgovorio: "Samo pritisak, pritisak, pritisak, tako je Milošević oboren. Konstantnost pritiska na kraju ruši svaki bedem".

Inače, Vučić je ipak popustio na pitanju Kosova, odnosno kosovskih tablica, a naša reporterka Mlinarić dala je detalje: "Da, da mi je upravo zbog tih tablica organizirao je barikade na sjeveru Kosova. Sada je popustio, donio odluku upravo kada je fokus javnosti na svemu ovome što se događa nakon izbora. Ovo je samo jedna u nizu odluka kojima je pristao na ustupke vezane za Kosovo. Lani je tako donio odluku da se priznaju dokumenti. Što konkretno znači ovo s tablicama - znači da će tablice s kosovskim simbolima normalno mogu ulaziti na teritorij Srbije i više se ne moraju prekrivati naljepnicama kao što je to bio slučaj do sada. Neki kažu da je to napravio u ovome trenutku, upravo kako bi ova informacija i ova vijest ova odluka Vlade prošla ispod radara, a drugi smatraju da je ovo jedna mrvica koja u ovom trenutku daje Zapadu kako Zapad ne bi radio probleme oko izbora i svega što se događa nakon izbora. Iako, vidjeli smo, izostala je oštrija reakcija Europske unije, bar oštrija od one koju su očekivali građani koji su na ulicama Beograda, Evo već osmi dan."